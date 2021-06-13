بدء جلسة الكنيست للمصادقة على الحكومة الجديدة.. ومقاطعة رئيس الوزراء المكلف

بدأت جلسة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، للمصادقة على الحكومة الجديدة المسماة بـ"حكومة التغيير"، التي تنهي بذلك عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، المستمر منذ 12 عاما.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، نفتالي بينيت، الشكر لـ نتنياهو على السنوات التي قضاها في خدمة بلاده.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعرض نفتالي بينيت لمضايقات متكررة من قبل أعضاء اليمين بينما كان يحاول بدء خطابه في جلسة الكنيست.

وحاول رئيس الكنيست ياريف ليفين، مرارًا إيقاف هذه المضايقات، وأخرج العديد من المشرعين بسبب هذه المقاطعة.

وإذا تم التصويت على الحكومة الجديدة، سيترأسها بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى الأول المنصب حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.