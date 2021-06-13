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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: منع غير المحصنين ضد كورونا من دخول المراكز التجارية

السعودية تمنع غير
السعودية تمنع غير المحصنين ضد كورونا من دخول المحال التجارية

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم “الأحد”، منع دخول غير المحصنين ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى المراكز التجارية في المملكة، بعد 48 يوما من الآن وتحديدا في الأول من أغسطس المقبل.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين إنه  لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، حيث يشترط أن يكون المتسوق حينها "محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعاف" حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريا أو صحيا.

 

وجدد المسؤول السعودي التأكيد على منع الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، منع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، منع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات.

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من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة التجارة، أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يكمن في تحقيق أكبر قدر ممكن من تلقي المجتمع للجرعة الأولى على الأقل، وذلك لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة.

 

وأوضح متحدث الصحة أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة.

 

وأعلن العبد العالي تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 465797 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 7572 حالة، ووصل عدد المتعافين في المملكة إلى 448093 حالة.

 

وأضاف أن الوزارة تقترب من إعطاء 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وأن الاقتراب من تحقيق الأهداف المنشودة لتطعيم أكبر عدد ممكن من البالغين بات وشيكاً، مشيرا إلى أن التبرع بالدم لمن تلقى جرعتي اللقاح ليس مانعا.

 

وأوضح متحدث الصحة السعودية أنه لا يوجد تغيرات في المنحنى من ناحية أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي تتراوح في عدد محدود، مؤكدا أن الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يسهم في تحقيق الهدف المنشود بالسير نحو الاتجاهات الإيجابية.

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