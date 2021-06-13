بعد اتفاق جوبا للسلام.. رئيس الوزراء السوداني يعين 3 حكام في دارفور والنيل الأزرق

عيّن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، 3 حكام على ولايات غرب وشمال دارفور، وولاية النيل الأزرق.

وأعفى حمدوك، والييْ غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، وشمال دارفور محمد حسن عربي، للإيفاء باتفاقية جوبا للسلام الموقعة، مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، بين الحكومة ومجموعة حركات متمردة في دارفور، ومنطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان.

وقرَّر رئيس الوزراء تعيين خميس عبد الله أبكر حاكمًا لولاية غرب دارفور، ونمر محمد عبد الرحمن حاكمًا لولاية شمال دارفور، وأحمد العمدة بادي حاكمًا لولاية النيل الأزرق.

وأدى في الـ7 من شهر يونيو الجاري، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، القسم حاكمًا لإقليم دارفور غرب البلاد.

ونص اتفاق الحكومة السودانية مع مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور، ومنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، على منح قادة الحركات مناصب دستورية، ومشاركة في الحكم، خلال الفترة الانتقالية الحالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في شهر أبريل من العام 2019.

وشهدت دارفور منذُ العام 2003 حربًا بين قوات الحكومة ومجموعة حركات مسلحة تنادي بالعدالة، وإزالة التهميش، وتوزيع التنمية العادل، أدت إلى مقتل نحو 300 ألف مواطن، ونحو مليوني نازح ولاجئ.

