وزير السياحة: عرضت فكرة موكب المومياوات على الرئيس السيسي 2019 ووافق على استقبال ملوك مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير بحيرة عين الصيرة ومجري العيون ليري العالم جمال مصر.

وتابع العناني خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عرضت فكرة موكب المومياوات علي الرئيس السيسي في 2019 ووافق علي استقبال ملوك مصر".

وفي سياق آخر، قال العناني إن الشعب المرجانية الرائعة تملأ شواطئ شرم الشيخ فهي أكثر الشواطئ التي تقاوم تغير المناخ بشهادات بيئية دولية ، مؤكدا أن الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية في العالم.

وأردف:" أتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"السعودية هي السوق العربية الأولي المصدرة للسياحة إلي مصر".

