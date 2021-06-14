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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوصت بأن تدفن بجانب العندليب.. محطات في حياة زبيدة ثروت

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

يحل اليوم الإثنين 14 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني الحافل.

قالت زبيدة ثروت في لقاء لها مع الإعلامي عمرو الليثي إنها لم تعلم بحب الفنان عبدالحليم لها إلا بعدما تزوجت، وبدأت تحب زوجها وحياتها، كما أكدت أنها لو كانت تعلم لكانت وافقت على الزواج من عبدالحليم قائلة: "كنت هوافق ونص طبعا".

كما قالت أن وصيتها هي أن تدفن بجوار عبدالحليم حافظ، لأنها تحبه كثيرًا، بينما أضافت إنها علمت أن عبدالحليم حافظ أوصى قبل وفاته أن يتم وضع صورتها معه في المدفن.

يذكر أن أول فيلم سينمائي لـ زبيدة ثروت كان "دليلة" سنة 1956، والذي ظهرت به لدقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، حتى قدمت فيلم "يوم من عمرى" من بطولتها مع عبد الحليم حافظ .

أطلق عليها بعض النقاد لقب "ملكة الرومانسية"بعد عرض فيلم "يوم من عمرى"، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام منها "نساء في حياتى"مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب.

و"الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"بنت 17" مع احمد رمزى وزوزو ماضى "وشمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمى المهندس، و"في بيتنا رجل" مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم "زمان يا حب" مع الموسيقار فريد الأطرش.
 

حسن يوسف عبدالحليم حافظ زوزو ماضي أحمد رمزي يحيى شاهين شادية وعبد الحليم كمال الشناوي الإعلامي عمرو الليثي يوسف وهبي عمرو الليثي عمر الشريف عبد الحليم حافظ عبد الحليم

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