أسعار الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 14-6- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 4 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.5 جنيه للكيلو

البطاطس 6 جنيهات للكيلو

الكوسة 8 جنيهات.

الملوخية 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 7 جنيهات للكيلو

فلفل رومي بـ 8 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 3.5 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

المشمش 12 جنيها

الجوافة 20 جنيها

البرتقال 5 جنيهات.

الخوخ 15 جنيها.



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.