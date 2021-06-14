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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نتائج مبشرة..لقاحات فيروس كورونا تؤدي لهذه الأعراض عند الإصابة للمرة الثانية

صدى البلد

أظهرت دراسة جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ، إذا أصيبوا يكون لديهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أكثر اعتدالًا من الأشخاص غير المحصنين.

أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 3900 عامل أساسي، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كاملة يتمتعون بحماية أكثر من 90٪ من العدوى، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.

وحتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيًا هم أقل عرضة للإصابة بالعدوى بنسبة 81٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تلقيحهمـ وقال مركز السيطرة على الأمراض يوم الاثنين في بيان: "هذا يضيف إلى المجموعة المتزايدة من الأدلة الواقعية على فعاليتها".

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أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

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فيروس كورونا ليس أولهم.. نرصد أخطر الأوبئة حول العالم

أظهرت الدراسة التي أجريت على طاقم الرعاية الصحية وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية الذين تم اختبارهم أسبوعياً منذ ديسمبر أن 5٪ حتى الآن أثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا.

وتضيف النتائج المستخلصة من الإطار الزمني الممتد لهذه الدراسة إلى الأدلة المتراكمة على أن لقاحات فيروس كورونا "كوفيد- 19" فعالة ويجب أن تمنع معظم الإصابات، ولكن من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ما زالوا مصابين بـ كوفيد-19 من مرض أخف وأقصر ويبدو أنهم يعانون أقل عرضة لنشر الفيروس للآخرين، هذه الفوائد هي سبب مهم آخر للحصول على التطعيم.

أولئك الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا بعد جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح كان لديهم 40٪ أقل من الفيروس في أجسامهم و 58٪ أقل عرضة للإصابة بالحمى، لقد أمضوا يومين في السرير أقل من مرضى Covid-19 غير المطعمين.

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فيروس كورونا ليس أولهم.. نرصد أخطر الأوبئة حول العالم

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طرق بسيطة للتعامل مع إرهاق ما بعد كوفيد

حصل العمال إما على لقاح فايزر / BioNTech أو لقاح مضاد لفيروس كورونا بجرعتين ، ويختبرون أنفسهم أسبوعيًا منذ ديسمبر ، بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات تمنع العدوى بدون أعراض.
 

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