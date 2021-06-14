السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لمنع التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق سد النهضة

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "رفضنا مقترحا لإثيوبيا حول تبادل البيانات بشأن سد النهضة لا يتضمن اتفاقا ملزما".

وتابع الوزير السوداني: "السودان هو البلد الأكثر تأثرا من سد النهضة ومطالبة إثيوبيا بضم قضية تقاسم المياه إلى ملف سد النهضة مطلب تعجيزي".

وشدد عباس على أن عدم وجود اتفاق ملزم بشأن سد النهضة أمر غير مقبول وفقا للقانون الدولي.