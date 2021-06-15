شارم الغلابة..شواطيء طور سيناء مجانية وأكثر أمانا ..شاهد

تعتبر شواطئ" الكيلاني - القمر - النجوم " بطور سيناء الواقعة علي خليج موسي هي الشواطئ الشعبية ، الأكثر أمانا من مخاطر الغرق ويطلق عليها " شارم الغلابة " نتيجة لنقاء المياه والرمال الناعمة علي شواطئها حيث تعتبر هذه الشواطئ الثلاث هي الشواطئ الشعبية التي تتوفر بها خدمات ودخولها مجانا علاوة علي أنها تقع في لاجونا وأكثر أمان من الغرق .



ويقبل المواطنون علي هذه الشواطئ لقربها من المدينة والكورنيش وممشي أهل مصر وخاصة خلال شهور الصيف وقدوم أقارب سكان طور سيناء لزيارة أقاربهم والاستماع بمصيف غير مكلف ماديا وهادئ.



وقد وفرت محافظة جنوب سيناء شاليهات للايجار باسعار رمزيه لقضاء يوم علي البحر علي الشاطئ العام والقمر بسعر ٥٥ جنيه اليوم الواحد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء .



وفي هذه الشواطئ يستمتع المصطافين بالمشي علي خليج السويس وصيد الأسماك بالسنار والسباحة علاوة علي زيارة مزار حمام موسي والاستمتاع بالمياه الكبريتية التي تعالج الكثير من الأمراض الجلدية بالإضافة لصعود الجبل .



وطالب كثير من بمد هذه الشواطئ بالخدمات مثل دورات المياه ودشاش علاوة علي توفير منقذين بمراقبة الشواطئ حتي لا يتعرض الأطفال للغرق .



وقال أحمد إسماعيل أحد المصطافين أن طور سيناء مصيف جميل وهادئ ويناسب الأسر المصرية مشيرا إلي أن أسعاره تناسب الجميع .



وأضاف خالد إبراهيم أحد سكان طور سيناء إن الكورنيش الجديد غير معالم طور سيناء وأصبح متنزه يقصدها المواطنين والمصطافين وخاصة أنه يحوي متنزه ٣٠٦ ومقصد العائلة وممشى أهل مصر وحديقة افريقيا واصبح متنوع .



وطالب سكان طور سيناء بوضع المدينة علي الخريطة السياحية وفتح الأنشطة السياحية المتنوعة بها من سفاري ورحلات بحرية ومخيمات سياحية وخاصة بمنطقة رأس راية والكنيسة .



ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن التطوير مستمر بمدينة طور سيناء مشيرا إلي أنه سوف يتم فتح مزار حمام موسي للمواطنين لحين طرحه للاستثمار بالإضافة لإنشاء منطقة " سيتي كلوب " للألعاب الرياضية المختلفة مؤكدا أن التطوير لن يتوقف في طور سيناء عاصمة المحافظة وخاصة أنها تنتظر حدث هام وهو افتتاح المقر الرئيس لجامعة الملك سلمان التي سوف تغير وجه طور سيناء العاصمة.



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شارم الغلابة

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