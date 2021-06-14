شكري‬⁩ يلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين في الدوحة

يلتقي وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ حاليا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي بينهما على مُختلف الأصعدة.

‏وجدَّد الوزير ⁧‫شكري‬⁩ خلال اللقاء دعم ⁧‫مصر‬⁩ للعراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراه، وبما يصون وحدته وسيادته، وفقا لصفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مُستجدات الوضع الراهن في المنطقة العربية، وسُبل تحريك مُختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومي العربي.