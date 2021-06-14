عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري‬⁩ يلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين في الدوحة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

يلتقي وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ حاليا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي بينهما على مُختلف الأصعدة.

‏وجدَّد الوزير ⁧‫شكري‬⁩ خلال اللقاء دعم ⁧‫مصر‬⁩ للعراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراه، وبما يصون وحدته وسيادته، وفقا لصفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 

وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مُستجدات الوضع الراهن في المنطقة العربية، وسُبل تحريك مُختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومي العربي.

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بتوفير كافة الخدمات اللازمة في المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ

20 خدمة إلكترونية جديدة.. السيد القصير يكشف خطة الزراعة للتيسير على المزارعين

10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر

تعرف على أسعار بروتون ساجا موديل 2021 في مصر

العالم قبلها كان يعيش في بذخ .. خالد الجندي: كورونا نتيجة للبطر على النعم

نقل رئيس زامبيا السابق الى المستشفى بعد أزمة صحية حادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

بشرى للزمالكوية.. مفاجأة قد تعرقل انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ