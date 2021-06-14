سأرسم الخط الأحمر لـ روسيا.. بايدن: بوتين ذكي وخصم يستحق الاحترام ولكنه قاتل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن دول حلف شمال الأطلسي في مواجهة تهديدات روسيا والصين.

وأضاف بايدن بمؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو في بروكسل، أنه "يمكن للديمقراطية أن تنتصر على تحديات العصر وتحقق احتياجات الشعوب".

وبشأن القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن إن قادة العالم شكروه بسبب قراره بلقاء بوتين في هذا الوقت.

وتابع:"سأوضح لبوتين أن هناك مجالات للتعاون بيننا، سأوضح له الخط الأحمر في التعامل مع الولايات المتحدة".

وهاجم بايدن بوتين قائلا إنه كان يتحدث بكل صدق عندما وصف بوتين بالقاتل، مشدداً على أن العلاقات الأمريكية الروسية ستتضرر إذا مات المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وواصل:"روسيا ليس لديها نية للالتزام بحقوق الإنسان وهذا سيضر بالعلاقات مع بقية دول العالم ومعي أنا شخصيا..وإذا اختار الرئيس بوتين عدم التعاون في ما يخص الأمن السيبراني فسنرد بالطريقة المناسبة".

وأعلن بوتين عن رغبته في انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لمواجهة العدوان الروسي عليها. بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي.

وأكد بايدن أنه "من مصلحة بوتين أن يغير منظور العالم له باعتماد سلوكيات ملائمة لرئيس دولة، مشيراً إلى أن بوتين "ذكي وقوي وخصم يستحق الاحترام".