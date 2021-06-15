إيهاب فهمي يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل "ولاد ناس".. فيديو

كشف الفنان إيهاب فهمي، خلال ندوته بموقع “صدى البلد”، عن أصعب المشاهد التي واجهها في مسلسل "ولاد ناس".

وقال فهمي: "صعوبة المسلسل إنه يحمل قضية، والقضية يوجد بها نقلات، الموضوع مش قضية عياط أو بكاء؛ الأهم إنك تحس وتشعر بالمشهد".

وأضاف "من أصعب المشاهد؛ عندما كنا نصور في الأستوديو، وكان في برنامج الصبح مباشر، وكان قدامي 8 ساعات أعمل فيهم 18 مشهد".

واختتم "المشهد كان طويلا، ومجهود حفظه كان صعبا للغاية، والمشهد في النهاية يا ياخدك لسابع سماء، يا ينزل بيك لسابع أرض".



وحلَّ الفنان إيهاب فهمي، ضيفا على موقع “صدى البلد”؛ وذلك لتكريمه عن آخر أعماله مسلسل "ولاد ناس"، والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

وتحدث إيهاب، خلال الندوة، عن كواليس مشاركته في العمل، كما تطرق للحديث عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، والنجمة دلال عبد العزيز.

ويلقى المسلسل، الضوء، على حال الأسر المصرية، وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، من خلال حادث، يفجر الدراما، ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

وتدور أحداث العمل، حول حادث أتوبيس مدرسي، وهو أحد أصعب المشاهد في العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات على أحد الطرق في الشيخ زايد.

مسلسل ولاد ناس، يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم “إيهاب فهمي، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، محمد عز، محمود حجازي، ناصر سيف، صفاء الطوخي، وفاء صادق”، وإخراج وتأليف هاني كمال.