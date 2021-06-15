محمد لطفي يهنئ مصطفى خاطر بفيلم العارف

هنأ الفنان محمد لطفي ، صديقة الفنان مصطفى خاطر على فيلمه الجديد العارف المقرر عرضة خلال أيام في دور العرض.



ونشر محمد لطفي صورة لمصطفى خاطر على بوستر الفيلم وعلق قائلا " حبيبي يا درش بالتوفيق ان شاء الله ".



وكان أحمد فهمى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بسبب اعلانه سرقة حساباته وهو الامر الذى دفع البعض للتعليق على هذا الامر خاصة ان زوجته الفنانة هنا الزاهد أكدت أيضا على هذا الامر.

وبدأت الرؤية تتضح بعد أن قام الفنان مصطفى خاطر ايضا بالاعلان عن سرقة حسابه وهو الامر الذى يؤكد أنها مجرد دعاية لفيلم “العارف.. عودة يونس” والذى يشارك فى بطولته أيضا الفنان أحمد عز.

ونشر الفنان محمود حميدة البوستر الرسمي لفيلم العارف، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وكتب حميدة :" الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديدا في العالم! أنا مش بعيد، الدور على مين؟

#العارف ١٤-٧ في السينمات"

وقررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف” ، طرحه فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.