فيلم العارف يتصدر تويتر بعد تحديد موعد عرضه بالسينمات

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #فيلم_العارف بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وإعلان موعد عرضه.



وتصدر "الهاشتاج" قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”، وجاءت التعليقات كالتالي.



-"‏‎#فيلم_العارف من ساعتين بالظبط حصل أجمد حركة ماركتينج شوفتها- من وجهة نظري- وأخف طريقه شوفتها بردو لركوب التريند في وقت بسيط أحمد فهمي نزل البوست اللي فالإسكرين- افتحوا السكرين- وبعدها بساع نزل الاك اتهاك وكل الفنانين دخلوا يهزروا".



- "‏فيلم بطولة احمد عز يبقا فيلم محصلش قبل كده؛ لأن باختصار أحمد عز عارف هو بيعمل إيه، وبيختار كل بطولة له بعناية فائقة، أنا مشفتش فيلم وحش كقصة لأحمد قبل كده، ومن دلوقتي بقول مبروك نجاح ‎#فيلم_العارف ، هو ده نمبر ون الحقيقي في الفن المصري".



وأثار أحمد فهمي، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب إعلانه سرقة حساباته، وهو الأمر الذى دفع البعض للتعليق على هذا الأمر، خاصة أن زوجته، الفنانة هنا الزاهد، أكدت أيضا على هذا الأمر.



وبدأت الرؤية تتضح؛ بعد أن قام الفنان مصطفى خاطر، أيضا بالإعلان عن سرقة حسابه، وهو الأمر الذي يؤكد أنها مجرد دعاية لفيلم “العارف.. عودة يونس”، والذي يشارك في بطولته أيضا الفنان أحمد عز.

ونشر الفنان محمود حميدة، البوستر الرسمي لفيلم العارف، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، وعلق عليه: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديدا في العالم! أنا مش بعيد، الدور على مين؟.

#العارف ١٤-٧ في السينمات"

وقررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف”، طرحه فى السينمات، يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول، هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين؛ لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.