عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم العارف يتصدر تويتر بعد تحديد موعد عرضه بالسينمات

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #فيلم_العارف بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وإعلان موعد عرضه.
 
وتصدر "الهاشتاج" قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”، وجاءت التعليقات كالتالي.

-"‏‎#فيلم_العارف من ساعتين بالظبط حصل أجمد حركة ماركتينج شوفتها- من وجهة نظري- وأخف طريقه شوفتها بردو لركوب التريند في وقت بسيط أحمد فهمي نزل البوست اللي فالإسكرين- افتحوا السكرين- وبعدها بساع نزل الاك اتهاك وكل الفنانين دخلوا يهزروا".

- "‏فيلم بطولة احمد عز يبقا فيلم محصلش قبل كده؛ لأن باختصار أحمد عز عارف هو بيعمل إيه، وبيختار كل بطولة له بعناية فائقة، أنا مشفتش فيلم وحش كقصة لأحمد قبل كده، ومن دلوقتي بقول مبروك نجاح ‎#فيلم_العارف ، هو ده نمبر ون الحقيقي في الفن المصري".
 

وأثار أحمد فهمي، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب إعلانه سرقة حساباته، وهو الأمر الذى دفع البعض للتعليق على هذا الأمر، خاصة أن زوجته، الفنانة هنا الزاهد، أكدت أيضا على هذا الأمر. 
 

وبدأت الرؤية تتضح؛ بعد أن قام الفنان مصطفى خاطر، أيضا بالإعلان عن سرقة حسابه، وهو الأمر الذي يؤكد أنها مجرد دعاية لفيلم “العارف.. عودة يونس”، والذي يشارك في بطولته أيضا الفنان أحمد عز.

ونشر الفنان محمود حميدة، البوستر الرسمي لفيلم العارف، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، وعلق عليه: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديدا في العالم! أنا مش بعيد، الدور على مين؟.

#العارف ١٤-٧ في السينمات" 

وقررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف”، طرحه فى السينمات، يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول، هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين؛ لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

احمد عز فيلم العارف الفنان محمود حميدة الفنانة هنا الزاهد مصطفى خاطر هنا الزاهد

ترشيحاتنا

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسوان

اليوم.. محاكمة متهمي خلية شقة الهرم

هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج بدون سبب؟ أمين الإفتاء يجيب

اقتصاد الإمارات|"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج سندات بقيمة مليار يورو لـ "مجموعة اتصالات"

مجلس النواب يناقش أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول

إغلاق مطعم باكستاني رفض إعطاء برجر مجاني لرجال الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ