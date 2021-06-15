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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر طويل.. رامي جمال يفاجئ متابعيه في أحدث ظهور له

صدى البلد

نشر المطرب رامي جمال، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر رامي جمال، بإطلالة جديدة مختلفة بشعر طويل نتيجة خضوعة لجسلة بلازما.

يذكر أن طرح المطرب رامي جمال، أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة" وذلك في اول أيام عيد الفطر المبارك.

والأغنية من ألحان ياسر أنور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم. 
 

وكان قدم رامي جمال تتر مسلسل “بين السماء والأرض” والذي عرض في النصف الأول من رمضان الحالي ضمن منافسه شرسة.

 

والتتر  من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.
 

بين السما والأرض إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.


يحيى كل من تامر عاشور ورامي جمال حفلا غنائيا في مركز المنارة يوم 2 ابريل المقبل، ومن المقرر ان يخضع الحفل الى الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي اقرتها وزارة الصحة وهو ما روج له تامر عبر حسابه على انستجرام.

الفنان رامي جمال صور رامي جمال أعمال رامي جمال

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