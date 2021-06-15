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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس هيئة البريد: حريصون على تطوير خدماتنا في المحافظات

مكتب البريد ببنها
مكتب البريد ببنها

أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على الاهتمام بتطوير الخدمات البريدية بصفة مستمرة والعمل على خدمة الجمهور بأفضل مستوى ، مشيرا الى أن عدد مكاتب البريد يصل لنحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية حاليا وهناك خطة لزيادة المكاتب للوصول إلى الجميع فضلا عن تطوير أداء العمل داخل المكاتب ليواكب أحدث التطورات لسرعة إنهاء الخدمات وبجودة عالية.

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جاء ذلك خلال افتتاح رئيس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية 3 مكاتب للبريد بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة بقرى ميت كنانة ويخدم ٣٥ الف نسمة ومكتب بريد شبرا هارس ويخدم ٥٠ الف نسمة بالاضافة الى مكتب بريد قرشندة يخدم ٤٠ الف نسمة.


واوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد انه تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب وجارى العمل خلال العام الحالى لتطوير 1500 اخر ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب على مستوى الجمهورية.


واشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الى استمرارية الخدمات الأساسية والتي تضمنت صرف المرتبات والمعاشات والإعانات العاجلة وخدمات الشحن المحلي والخدمات الحكومية دون توقف أو حتى تأخير حيث اعتمدت العديد من المؤسسات والجهات بشكل كبير على مكاتب البريد خلال فترة جائحة كورونا.


واضاف فاروق الى نجاح البريد في التوسع في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتمكين الشباب من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الخارجية بالاضافة الى تقديم مكاتب البريد خدمات مصر الرقمية لمساعدة المواطنين على إنهاء الخدمات الحكومية إلكترونيا وكذلك تقديم البريد خدمات الإقراض من خلال التعاقد مع عدد من الشركات لتقديم الخدمة للمواطنين.


من جانبه قال محافظ القليوبية، إن المكاتب الجديدة تقوم بتوفير خدمات لائقة للمواطنين بتلك المناطق والمناطق المجاورة لها، وعلى رأسها صرف المعاشات لكبار السن لتخفيف معاناة التنقل عليهم للقري البعيدة.

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