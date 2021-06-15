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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الترجي السابق: مواجهة الأهلي خارج التوقعات.. وهذه حقيقة التآمر على الزمالك

سامي هلال حارس الترجي
سامي هلال حارس الترجي السابق

تحدث سامى هلال حارس مرمى الترجي السابق والملعب التونسي الحالي، عن مباراة الترجي والأهلي المقرر لها يوم السبت 19 يونيو الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال سامي هلال في تصريحات لـ صدى البلد :" مباراة الذهاب ستكون صعبة على كل من الأهلي والترجي، الفريقان في حالة فنية ممتازة، والنتيجة خارج التوقعات".

 

وتابع:" أتوقع تتويج الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي، بلقب دوري أبطال أفريقيا".

 

وبسؤاله عن أفضل لاعب في أفريقيا حاليا، قال:" محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، لاعب صغير في العمر وبإمكانه أن يصبح لاعبا كبيرا في المستقبل".

 

وعن اتهام الترجي بالتآمر مع مولودية الجزائر لإقصاء الزمالك، من دوري أبطال أفريقيا، أجاب:" الترجي لا يفعل مثل هذه الأمور الكل يعرف الترجي، ويعلم أنه لا يفوت أي مباريات".

 

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يذكر أن تقارير تونسية، أكدت، اليوم، الثلاثاء، إقامة مباراة الترجي والأهلي، بحضور جماهيري.

 

وذكرت إذاعة “ موزاييك” التونسية، أن السلطات التونسية وافقت، اليوم، الثلاثاء، على طلب إدارة نادي الترجي، بحضور 5 آلاف مشجع مباراة الأهلي".

 

كانت السلطات التونسية، رفضت مؤخرا حضور الجماهير مباراة الترجي أمام الأهلي، بسبب فيروس كورونا.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، حكام مباراتي الأهلى أمام الترجي التونسي بذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتهما 19 و 26 يونيو الجاري .

 

وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .

 

وأعلن الكاف تواجد الزامبي " سيكازوى " حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي  ، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة .

 

كما قرر الكاف بشكل نهائي تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك فى ظل الرغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.

 

 

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