أسعار مرتفعة.. الفلاحين تكشف أسباب تأخر ظهور المانجو

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، أن عشاق المانجو يتساءلون في شهر يونيو من كل عام" المانجو تأخرت ليه"لافتا أن شهر يونيو يشهد كل عام ظهور بشائر بعض انواع المانجو بكميات قليله وأسعار مرتفعة نسبيا مما يجعل عشاق المانجو يعتقدون ان المانجه تأخرت

وأضاف عبدالرحمن إن المانجو من فاكهة الصيف المحببة لكافة المواطنين حيث تظهر المانجو بكمياتها الطبيعية وطعمها اللذيذ وأنواعها المعروفة في شهور يوليو وسبتمبر وأكتوبر ويختلف نضج ثمرة المانجو طبقا لتقلبات المناخ ونوع التربة ونوع شجرة المانجو حيث تنضج انواع المانجو البلدي ومبروكه وخد الجميل في اول شهر يوليو فيما تظهر انواع مانجو العويسي المرغوبة والزبديه ومعظم الانواع الاخري في شهر سبتمبر من كل عام وتظهر المانجو من انواع الكيت والناعومي في اكتوبر ونوفمبر وحتي ديسمبر من كل عام.

واشار عبدالرحمن ان انواع المانجو المعروفه في مصر كثيره ومختلفة المزايا والاحجام والطعم فمنها انواع الفص والفونس والزبديه والجولك ومبروكه وتيمور وعويس والكيت والهندي والسكري والسنارة وقلب الثور والناعومي.

ويعد شهر سبتمبر هو موسم جني معظم انواع المانجو في مصر حيث يبدا تزهير اشجار المانجو في شهري فبراير ومارس من كل عام لتكتمل نضج الثمار في غضون 5 اشهر لمعظم الانواع.

واوضح ابوصدام ان اشجار المانجو حساسه جدا لتغيرات درجة الحرارة وارتفاع نسبة المياه الجوفيه في التربه ونسبة الرطوبه والجفاف فتؤدي التقلبات المناخيه من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وشدة الرياح الي اصابة الاشجار بالامراض وسقوط الازهار وقلة نسب العقد وعدم اكتمال تحجبم الثمار وبالتالي ضعف الانتاجيه كما تؤدي ارتفاع منسوب المياه الجوفيه الي موت اشجار المانجو احيانا.



متابعا ان درجة الحراره المثاليه لنمو ثمار المانجو تتراوح ما بين 25الي30 درجه مئويه

كما يجب ان يتوافر ضوء الشمس في حديقة المانجو لمنع انتشار الفطريات مع ري معتدل طوال مدة نمو الثمار

