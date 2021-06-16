حنان مطاوع: زوجي الداعم الرئيسي في نجاحي .. ودائماً يوجهني برؤية نقدية 

كشفت الفنانة حنان مطاوع، أنها تلقت ردود أفعال غير معتادة عن دورها في شخصية " منال " في مسلسل القاهرة كابول، مبينة أنها كانت تتوقع أن يبدأ إتصال الجمهور بالشخصية وتعلقه بها منذ رحلتها إلى كابول ولكن المفاجأة بالنسبة لها كانت حب المشاهدين لها والجمهور منذ بداية الحلقات

وتابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة :"الحمد لله ردود الأفعال كانت مبهرة وغير متوقعة ومفرحة ومربكة في نفس الوقت وما بقتش فاهمة ومش عارفة اعمل إيه ".



ورداًُ على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول مشاعر والدها الراحل كرم مطاوع في حالة إذا كان على قيد الحياة ومشاهدته لدور منال في " القاهرة كابول " قالت مطاوع : كان هيبقى فرحان وكنت أتمنى يبقى موجود ..خاصة أن وصيته لي كانت أن أترك دراسة كلية التجارة " إنجلش " وإن أدخل ‘لى معهد الفنون المسرحية وكان يقولي : البنت دي مش هتفلح إلا إذا أصبحت ممثلة أو مخرجة .. البنت دي كلها فن إيه اللي وداها تجارة وأتمنى أكون خير إمتداد ليه ".



وأشارت إلى أن زوجها هو الداعم الرئيسي لها قائلة : " حبيبي هو الداعم الرئيسي لي .. وكناقد دائماً بيبقى مبسوط لما يلاقيني بدخل أدور بعيد عن شخصية حنان لان الممثل مش مشاهد بل حالة كاملة كما تعلمنا ".



واصلت : " دائماً جوزي ورايا على الواحدة .. عجبه الدور بتاعي بس ممكن يكون ليه ملاحظات بشكل عام على العمل مش على شخصيتي .. معجب بحاجات وعنده ملاحظات على حاجات ".