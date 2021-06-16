مصطفى الفقي يوضح أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة وانعكاساته على أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إننا لاحظنا وقوف مصر و السودان بمفردهما فى الفترات الماضية لمواجهة قضية سد النهضة.



وأضاف “الفقى” خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج" يحدث فى مصر” المذاع على قناة "mbc مصر"، أن موقف الدول العربية مؤيد لمصر و السودان ولكن ليس بشكل دبلوماسي كافٍ.

وأوضح المفكر السياسى أن كلمة التجمع العربى التى ذكرتها إثيوبيا فى بيانها ليست صحيحة و ذلك لأنها ليست مواجهة عربية أفريقية، مؤكدًا أن إثيوبيا هى دولة شقيقة للجوار العربى منذ آلاف السنين.



و أشار إلى أن الصبر الطويل لمصر وقدرتها على التفاوض حسن من الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة، منوها إلى أن إجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم هو تدشين للعمل العربى المشترك ودعوة قطر إلى أحضان الخليج.