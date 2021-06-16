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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يسقط طائرة مسيرة ثانية جنوب بغداد

العراق يسقط طائرة
العراق يسقط طائرة مسيرة ثانية جنوب بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، فجر الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة ثانية، في منطقة الكرطان، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته، وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد.. تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب معسكر الرشيد في بغداد.

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وقالت الخلية، في بيان مقتضب، إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

وبحسب وسائل إعلام محلية، استهدفت طائرة مسيرة، الأسبوع الماضي، قاعدة فكتوريا العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية ومن التحالف الدولي.

وأفادت التقارير، بأن الطائرة المسيرة ألقت مقذوفات متفجرة وقعت قرب السياج الخارجي للقاعدة.

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