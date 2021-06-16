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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي نور الشريف تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

مى نور الشريف
مى نور الشريف

أعلنت الفنانة مى نور الشريف، تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".


وعلقت مى نور الشريف قائلة: "الحمد لله أخدت الجرعتين 💪🏻 علي فكرة احنا بنطعم عشان لا قدر الله لو جتلنا كورونا منحتجش ندخل مستشفي و جسمنا يقدر يقاومها. خط وزارة الصحة: 15335"


يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان. 


مسلسل اللهم اني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد

 

 

وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا مي نور الشريف الجرعة الثانية فيروس كورونا جرعتين

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