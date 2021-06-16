هانى الناظر يحذر من الاستحمام بـ الماء الساخن لهذا السبب

نصح الدكتور هانى الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق ، بارتداء الملابس القطنية خاصة مع قدوم فصل الصيف ويفضل أن يكون لونه أبيض لكى يمتص الحرارة والابتعاد عن الألوان الداكنة وتجنب التعرض كثيرا لأشعة الشمس خلال فترات النهار.



وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن بعض الأفراد من الممكن ان تتعرض لضربات الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة واستخدام كريمات واقية للشمس وأسعارها فى متناول الجميع ويتم تجديدها كل ساعتين بدرجة +50



وأشار إلى أن انه يجب وضع زيت اللوز الحلو على الجسم والشعر قبل النزول لحمامات السباحة وشواطئ البحر خاصة أنه يعمل على وقاية الشعر من التلف ، ولابد من تغطية الشعر ب القبعات لحمايته من أشعة الشمس والتى من الممكن ان تغير لونه او تسبب التقصف .



ونصح بالاستحمام بالماء البارد خلال فترة الصيف الحالية لدوره فى ترطيب الجلد والابتعاد عن استعمال الماء الساخن والذى نحتاجه فقط فى فصل الشتاء والتى تساعد على توسيع الشعيرات الدموية وسخونية الجلد واستعمال صابونة الجلسرين.