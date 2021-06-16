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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

 

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة  بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 9859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12335 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3834 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3164 نقطة

البورصة المصرية ء مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة الأسهم القيادية مبيعات المستثمرين

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