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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بايدن فى روسيا

مؤتمر صحفى منفصل .. محلل سياسي أمريكي: قمة بايدن- بوتن خلت من أجواء الصداقة

صدى البلد

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكى بايدن يتحدث عن البدائل، وتقديم التسويات، وأنه رجل سياسي منذ سنوات طويلة.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة بايد لـ روسيا من الأشياء الهامة، وأن اللقاء بين بايدن وبوتين كان براجماتيا.

ولفت إلى أن اللقاء جاء بالاتفاق على عودة السفيرين بدون تحديد موعد، مؤكدًا أن عودة السفيرين مؤشر إيجابي، وأن المؤتمر الصحفى لـ كل رئيس كان منفردًا وهذا يدل على أن اللقاء لم يكن حميميًا، وخلا من أجواء الصداقة.

وكشف أن بوتين أكد أنه يتم تطبيق القانون على نافالنى المعارض الروسي، وأن بوتين تعهد لـ بايدن أنه لن تصل إيران إلى السلاح النووي.

وأشار إلى أن بوتين خلال اللقاء نفى تدخله فى الأمور الخاصة الأمريكية، وأن الاجتماع جاء بأن هناك أمل فى التوصل لـ حلول لـ بعض المشكلات التى بين البلدين.

وأوضح أن روسيا تبدأ تحالفات جديدة مع الصين وإيران لمواجهة التكتلات الأمريكية، وأن رسالة بايدن للعالم أن أمريكا تتبوأ مقعدها فى قيادة العالم وكشف أن الصراع بين أكبر قوتين نووتين يؤدي إلى نهاية الكون.

وأكد أن الصحافة الأمريكية تهاجم الرئيس الأمريكى بايدن، وتتهمه بالضعف، وأن الجميع غير راضٍ على رد بايدن.

وتابع أن هناك أسئلة محرجة من الصحفيين وجهت لـ بايدن، لكن الرئيس الأمريكي لم يرد عليها.
 

أحمد موسى برنامج على مسئوليتي روسيا الرئيس الأمريكي

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