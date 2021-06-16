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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواتف Lenovo K13

سلسلة هواتف Lenovo
سلسلة هواتف Lenovo K13

نشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني مجموعة من التسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواتف  K13 القادمة، والتى ستطلقها علامة لينوفو الصينية الشهيرة، و ستشتمل على 3 هاتفي K13 Note و K13 Pro، وهى نفس هواتف Moto G ولكن معاد تقديمها بشكل و اسم جديد.

فيما أكدت جوجل بلاي Google Play الخبر، حيث تعتقد أن شركة لينوفو الصينية تعيد تسمية علامتها التجارية لسلسلة Moto G، وفقا لموقع GSMarena.
 

يأتي هاتف Lenovo K13 بشاشة عالية الدقة بتقنية عرض HD +، و ثقب “نوتش” على شكل قطرة ماء، مع معالج من نوع Snapdragon 480 يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة  64 و 128 جيجابايت، و يمتلك الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير، و سيعمل بنظام أندرويد 11.

أما Lenovo K13 Pro يقدم شاشة عالية الدقة بتقنية عرض HD +، مع ثقب “نوتش” على شكل قطرة ماء، مع معالج من نوع Snapdragon 662 يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت،  و ذاكرة تخزين داخلية سعة  64 و 128 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير، و سيعمل بنظام أندرويد 11..

و لم تكشف التسريبات بعد عن سعر أو موعد إطلاق سلسلة Lenovo K13 الرسمي حتى اللحظة.

 

لينوفو Lenovo Lenovo K13 Lenovo K13 Pro هاتف

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