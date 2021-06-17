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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر و مواصفات BMW 340i.. أشرس سيارات العملاق البافاري في مصر | صور

سعر و مواصفات BMW
سعر و مواصفات BMW 340i.. أشرس سيارات العملاق البافاري في مصر

يفضل الشباب من محبي السيارات اقتناء الإصدارات الرياضية ذات السرعات العالية والقوي الجامحة، وهو الأمر الذى يتماشى مع انطلاقتهم الشبابية، لذلك يلجا الكثيرون منهم لسيارات العملاق البافارى ذات التصميمات الجريئة و الرياضية البحتة، و من بين أشرسها الايقونة الشهيرة BMW 340i موديل 2018.

تأتي السيارة بي ام دبليو 340i موديل 2018 بمحرك 6 سلندر24 صباب، بسعة 2998 سي سي، بقوة 380 حصان، وعزم أقصى 500 نيوتن.متر، مع ناقل حركة 8 سرعات، و تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلو متر في الساعة.

تتوافر بي ام دبليو 340i موديل 2018 بإطارات مميزة مقاس 19 و 20 بوصة، مع شاشة ترفيه بمقاس 7.1 بوصة، وشاشة العدادات الأنيقة والواسعة بالتصميم الرياضي، و الإضاءة الداخلية المميزة.

كما زودت بي ام دبليو 340i موديل 2018 بنظام الحقن الإلكتروني للوقود، وبنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة، ومقاعد كهربائية، وأنظمة أمان وسلامة جديدة منها رادار مانع التصادم ونظام قراءة الطريق، ونظام الفرامل التلقائي ونظام التحكم بشدة الإضاءة حسب حركة المرور.

تميزت بي ام دبليو 340i موديل 2018 بالتصميم الرياضي الأنيق والمميز، حيث أضواء ليد خلفية عريضة مميزة، وعواكس ضوئية حمراء مرتفعة، والصدام الرياضي الجديد بالعوادم الرياضية ذات الأداء والصوت المميز، مع صدام خلفي الرياضي الذي يعبر عن قوة سيارة بي ام دبليو M340i.

يبلغ سعر بي ام دبليو 340i موديل 2018 في سوق المستعمل المصري من 780 إلى 830 ألف جنيه، وفقاً للحالة العامة للسيارة.

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