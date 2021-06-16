القاضية ممكن يا أهلي .. أحمد موسى: ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم السبت المقبل، سيكون هناك لقاء قويا للنادي الأهلى أمام فريق الترجي التونسي، موضحًا أن هناك حفاوة استقبال لـ فريق النادي الأهلي بتونس.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المباراة ستكون فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ولفت إلى أن رئيس نادى الترجي التونسى كان فى استقبال البعثة، والسفير المصري فى تونس.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلى رجال وعلى قدر المسئولية، وكشف أن الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة، وأن وجه الخطيب خير على فريق الأهلي.

وأوضح أن لديه ثقة كبيرة فى لاعبي الأهلي، وننتظر الحسم من تونس، مؤكدًا "ثقتنا كبيرة جدا في كل اللاعبين العاشرة يا أهلي بإذن الله".

وتابع أنه يدعم فريق الأهلى وينتظر التأهل للمرة العاشرة للفوز بـ البطولة الإفريقية، معلقًا: "القاضية ممكن".



