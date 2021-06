أشهر 5 سيارات بيك اب في السعودية موديل 2021 | صور

تشتهر الأسواق العربية بالاستحواذ التام على سيارات الدفع الرباعي القوية التي تتناسب مع الطرق الصحراوية و الجبلية، خاصةً المملكة العربية السعودية التي يعشق مستهلكو السيارات بها سيارات البيك أب، لما توفره من مساحة رحبة، أضف إلى ذلك المقصورات الفخمة، والمحركات القوية.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري في اطار ذلك، سعر و مواصفات أشهر 5 سيارات بيك أب في السوق السعودي موديلات 2021.



1 ـ تويوتا هايلكس

تأتى سيارة تويوتا هايلكس 2021 بثلاثة محركات، الأول تيربو ديزل 2.8 سي سي، بقوة 201 حصان، وعزم أقصى للدوران 500 نيوتن. متر، تقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول مانوال و الاخر أوتوماتيكي.

أما المحركين الاخرين تيربو ديزل بسعة 2.4 سي سي 4 سلندر، يخرج قوة 147 حصان وعزم الدوران 400 نيوتن. متر، و الأخر يعمل بالبنزين 2.7 سي سي، بقوة 164 حصان، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن. متر.

حصلت تويوتا هايلوکس 2021 على نظام تعليق محدث لزيادة الراحة على الطرق الصحراوية، بقدرة سحب موديل 4×4 بالناقل الحركة الأوتوماتيكى 3.5 طن، وتنخفض إلى 2.8 طن بموديل 4×2 بناقل حركة مانوال.

مع شاشة نظام ترفيهي جديدة توفر الاتصال مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن عدادات القياسات شاشتها رقمية جديدة وعصرية.

سعر سيارة تويوتا هايلوکس 2021 فى السوق السعودى:

SC GL 2.4L 4X2 بسعر 87 ألف ريال سعودي.

SC GLX 2.7L 4X2 بسعر91 ألف ريال سعودي.

SC GLX 2.4L 4X4بسعر 108 ألف ريال سعودي.

DC GL 2.4L 4X2 بسعر 101 ألف ريال سعودي.

DC GLX 2.7L 4X2 بسعر 111 ألف ريال سعودي.

DC GLX2 2.7L 4X2 بسعر 116 ألف ريال سعودي.

DC GL2 2.4L 4X4 بسعر 117 ألف ريال سعودي.

DC SGLX 2.7L 4X4 بسعر 133 ألف ريال سعودي.

DC SGLX 2.7L 4X4 AT بسعر 138 ألف ريال سعودي.

DC SGLX 2.4L 4X4 بسعر 143 ألف ريال سعودي.

DC SGLX 2.4L 4X4 AT بسعر 150 ألف ريال سعودي.

DC SGLX 2.8L 4X4 بسعر 150 ألف ريال سعودي.

DC ADV 4.0L 4X4 AT بسعر 156 ألف ريال سعودي.

DC ADV 2.8L 4X4 AT بسعر 167 ألف ريال سعودي.

2 ـ ميتسوبيشي L 200

تتميز بيك اب Mitsubishi L200 وديل 2021 بمحركين مختلفين ذات 4 أسطوانات بمحرك بنزين بسعة 2.4 سي سي بقوة 133 حصان، متصل بناقل حركة يدوى ذو 5 سرعات، باستهلاك وقود من 10.3 إلى 10.9 كم لكل لتر، والأخر ديزل 4 سلندر سعة 2.5 لتر، بقوة 128 حصان عند 4,000 دورة في الدقيقة متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

تأتي سيارة Mitsubishi L200 مجهزة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، مثل نظام الوسادات الهوائية مقيد الحركة SRS للسائق والراكب الأمامي، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم في الثبات النشط، بالإضافة إلى نظام منع انغلاق الفرامل، ونظام توزيع قوى الفرامل الكترونيا.

سعر و مواصفات سيارة ميتسوبيشي L 200 موديل 2021 فى السوق السعودي:

SINGLE CAB GL 2WD - 2400 CC بسعر 64 ألف ريال سعودي.

SINGLE CAB GL 2WD - 2500 CC بسعر 68 ألف ريال سعودي.

DOUBLE CAB GL 2WD - 2400 CC بسعر 71 ألف ريال سعودي.

DOUBLE CAB GLX 4WD - 2400 CC بسعر 84 ألف ريال سعودي.

DOUBLE CAB GLS 4WD - 2500 CC بسعر 93 ألف ريال سعودي.

3 ـ شيفروليه سيلفرادو

تتمتع سيارة شيفروليه سيلفرادو 2021 بمحركات مختلفة، الأول 8 سلندر بسعة 6.2 سي سي، بقوة 420 حصان، وعزم دوران 624 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، والثاني بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 355 حصان وعزم دوران 518 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

أما المحركين الأخرين و الأصغر حجماً، الأول 6 سلندر بسعة 4.3 سي سي، بقوة 285 حصان، وعزم دوران 413 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6سرعات، و الأخير تيربو بسعة 2.7 لتر، بقوة 310 حصان، وعزم دوران 471 نيوتن متر، تقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

حصلت سيارة شيفروليه سيلفرادو 2021 على مقصورة داخلية أكثر رحابة، بفضل قاعدة العجلات الأطول والوضع المرتفع الذي يمنح مساحة أكبر للساقين والرأس، وتأتي بتجهيزات تناسب الأعمال الشاقة.

سعر سيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2021 في السوق السعودي:

- 5300 سي سي WT بسعر 131 ألف ريال سعودي.

- 2700 سي سي TURBO LT بسعر 174 ألف ريال سعودي.

- 5300 سي سي TRAIL BOSS بسعر 207 ألف ريال سعودي.

- 5300 سي سي LT بسعر 229 ألف ريال سعودي.

- 4300 سي سي بسعر 233 ألف ريال سعودي.

- 6200 سي سي HIGH COUNTRY بسعر 265 ألف ريال سعودي.



4 ـ نيسان بيك اب

جاءت سيارة نيسان بيك اب موديل 2021 بمحرك 6 سلندر، بسعة 4.8 سي سي، بقوة 280 حصانًا، وعزم دوران 451 نيوتن متر، بناقل حركة يدوى من 5 سرعات وأخر أوتوماتيكي، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر.

كما حصلت السيارة نيسان على شبك أمامي مطلي بالكروم، ومرايا الباب إلكترونية, ومصابيح للضباب أمامية، ومصابيح أمامية هالوجين.

يبلغ سعر سيارة نيسان بيك اب موديل 2021 في السوق السعودي، لفئة الـ S 4800 CC حوالى 131 ألف ريال سعودي.

5 ـ ايسوزو دى ماكس

احتوت سيارة ايسوزو دى ماكس موديل 2021 على محرك 6 سلندر بسعة 3000 سي سي، بقوة 168 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن.متر، بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي 6 سرعات، والأخر اوتوماتيكي.

دعمت سيارة دي ماكس بمقصورة داخلية أكثر عصرية وتطورا مع شاشة معلومات ترفيهية 9 بوصة بتطبيقات ابل كاربلاي، وأندرويد أوتو، ولوحة عدادات رقمية 4.2 بوصة مع إضافة مقاعد خلفية أكثر راحة، وبشكل عام صرحت ايسوزو أنها حصلت على مواد أعلى جودة هذه المرة وزخرفات متعددة للأبواب ولوحة العدادات.

سعر سيارة ايسوزو دي ماكس موديل 2021 فى السوق السعودي:

DOUBLE CAB 2WD أوتوماتيك بسعر 70 ألف ريال سعودي.

FLATBED 2WD مانوال بسعر 70 ألف ريال سعودي.

CREW CAB 4WD LS بسعر 105 ألف ريال سعودي.

CREW CAB 4WD GT بسعر 109 ألف ريال سعودي.