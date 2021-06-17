عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السويسري: ناقشت مع بوتين الصفقة النووية مع إيران

الرئيس السويسري: ناقشت مع بوتين الصفقة النووية مع إيران

صدى البلد

أعلن الرئيس السويسري جي بارميلين أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصفقة النووية مع إيران.

 

وقال بارميلين أثناء مؤتمر صحفي عقده في ختام لقائه مع بوتين في جنيف، مساء الأربعاء: "ناقشنا مع السيد بوتين الصفقة النووية مع إيران".

 

ولدى تطرقه إلى موضوع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أكد الرئيس السويسري استعداد بلاده للمساعدة على تحسينها قائلا: "يجب إعطاء الوقت.. سويسرا على استعداد دوما لتقديم مساعدتها إذا استدعت الضرورة".

بملابس البحر..ابنة شقيق بن لادن تتظاهر أثناء قمة بايدن-بوتين من أجل ترامب

بعد قمة جنيف.. بوتين: بايدن تهرب من الإجابة علي سؤالي ويختلف عن ترامب

وأضاف أن مجرد لقاء زعيمي الدولتين العظميين في جنيف خبر جيد، وأن "استئناف قناة التواصل الدبلوماسية وعمل سفيري البلدين في العاصمتين.. كل ذلك يدل على أن هناك رغبة في التواصل".

 

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف، اليوم الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وأسفرت عن صدور إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

ايران بوتين بايدن الرئيس السويسري الرئيس الروسى

موضوعات متعلقة

بملابس البحر..ابنة شقيق بن لادن تتظاهر أثناء قمة بايدن-بوتين من أجل ترامب

قرار صادم من روسيا عقب قمة بايدن- بوتين

هدية ثمينة من الرئيس الأمريكى بايدن ل بوتين بعد قمة جنيف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد هنيدي مذيعا لأول مرة .. تعرف على التفاصيل الكاملة

أمريكا تدرس فتح ممرات إنسانية في سوريا بالتعاون مع روسيا

مصرع سيدة مسنة في حريق شقة بأسيوط

حقيقة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.. موازنة النواب تجيب

الفطر الأخضر والأسود والأصفر والأبيض .. اعرف الفرق بينها وأهم الأعراض

مبروك عطية: من طلق زوجته ولم يخبرها وعاش معها يتحمل الذنب وحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

يوم احتفالي.. أحمد موسي يعلن خبرا سارا للمصريين

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ