اتبرع ولو بجنيه.. قناة الزمالك تناشد جماهيرها بمساندة ناديهم

ناشد خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بالذهاب والتبرع ودعم النادي من خلال الحساب البنكي.

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد كشفوا عن فتح حساب بنكي من أجل تلقي تبرعات ودعم الجماهير من خلاله.

وقال خالد الغندور من خلال برنامج "زملكاوي" "أقول لكل زملكاوي، روح اتبرع بجنيه، احنا اسرة واحدة، أي حاجة بتنجح هي لينا، روح ادفع جنيه، كفاية اني أشوف قائمة الداعمين اللي واقفين خلف النادي بالملايين، مش مهم دعمت بكام، في واحد دفع 5 مليون جنيه، نفسي مع بداية الموسم أشوف رقم يخض".