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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جهود أمريكية ليبرية للوقاية من الملاريا

جهود أمريكية ليبرية
جهود أمريكية ليبرية للوقاية من الملاريا

أطلقت الحكومة الليبيرية بمساعدة أمريكية وشركاء محليين حملة وطنية للوقاية من الملاريا والأمراض المعدية الأخرى في البلاد.


ونقلت صحيفة (ذا نيو داون) الليبيريية على موقعها الإلكتروني، تأكيد وزيرة الصحة الليبيرية الدكتورة ويلهيلمينا جالا، أن الملاريا هي واحدة من الأمراض التي تودي بحياة الكثيرين في ليبيريا مشددة على ضرورة التصدي لانتشار الملاريا والحد من خطورته.


من جانبه، شدد سفير الولايات المتحدة في ليبيريا، مايكل مكارثي، على أهمية استخدام جميع الأدوات المتاحة، لمكافحة هذا المرض المنتشر، والذي لا يزال أحد أكثر الأزمات خطورة على الصحة العامة التي تواجهها ليبيريا.


وأوضح أنه يتم تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بالملاريا في ليبيريا كل عام، مما يجعل المرض السبب الرئيسي للوفيات بين الليبيريين، مشيرا إلى أن الملاريا تحتل ثلث الإصابات بين المرضى في المرافق الصحية، وثلث الوفيات بين الأطفال ما دون سن الخامسة.


وأكد التزام الولايات المتحدة بقوة بالعمل مع ليبيريا وشركائها لتحرير الليبيريين من عبء الملاريا.
وبدأ فريق في ليبيريا بتوزيع 2.7 مليون غطاء واق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة.

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