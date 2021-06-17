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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. هونر تطلق سلسلة Honor 50.. أعرف السعر والمواصفات

سلسلة Honor 50
سلسلة Honor 50

كشفت شركة هونر، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor 50، وتعد تشكيلة الثلاث إصدارات الرائدة التي طال انتظارها، هي الأجهزة الأولى من الشركة التي ستشحن بدعم خدمات جوجل GMS خارج الصندوق، بعد أكثر من عام على انفصالها عن هواوي.

وبحسب ما ذكره "gsmarena" التقني، أطلقت هونر سلسلة هواتفها الخمسين، والتي تضم ثلاثة طرازات جديدة، هي Honor 50 Pro و Honor 50 و Honor 50 SE، وجميعها مزودة  بشاشات عرض 120 هرتز، وكاميرات رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وشحن سريع يصل إلى 100 وات.

 

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مواصفات هونر Honor 50 Pro وHonor 50

يعد هاتف Honor 50 ونظيره Pro أيضًا أول هاتفين من هونر يستخدمان معالجات كوالكوم، من نوع Snapdragon 778G، وللمرة الأولى تأتي هواتف الشركة الصينية مقنرنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت.

وبالنسبة للتصميم، يمتاز هاتف Honor 50 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED ، بقياس 6.72 بوصة، مقاس 10 بت، وبجودة عرض FHD+، تدعم  معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش عريض مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة.

 

Honor 50 Pro and Honor 50
هاتف Honor 50 Pro

وكما توفر شاشة هونر 50 برو، معدل لمس 300 هرتز، مع معدل تحديث ديناميكي لدعم استمرار عمر البطارية لفترة أطول.

وبالنسبة لتصميم الإصدار العادي Honor 50، فيأتي بشاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتضمن الشاشة نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

ويتشارك هاتفي Honor 50 و Pro في إعدادات الكاميرا الخلفية، من بينها المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 108 ميجابكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير  العمق والماكرو، ويتميز الإصدار العادي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما طراز الـ Pro، فيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل وبزوايا عرض واسعة لكاميرا التصوير السيلفي.

Honor 50 Pro and Honor 50
هاتف Honor 50

 

ويعمل هاتفي هونر بواجهة المستخدم Magic UI 4.2 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، ويأتي هاتف Honor 50 Pro ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات، بينما يقدم الطراز الأساسي بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

سعر هاتف هونر Honor 50

يتوفر هاتف Honor 50 للحجز المسبق بدءا من 25 يونيو في الصين، مقابل سعر 422 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 600 جنيه مصري).


يبلغ سعر هاتف Honor 50 Pro، حوالى 578 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري)، وأكدت هونر أن كلا الهاتفين سوف يكونان متاحين دوليا في أكثر من 40 منطقة.

Honor 50 series unveiled with 120Hz displays, 108MP cameras and GMS support
Honor 50


مواصفات هاتف هونر Honor 50 SE

يوفر هاتف Honor 50 SE، شاشة مسطحة من نوع LCD ، بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، كما يتوسط الشاشة نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويقدم هاتف Honor 50 SE، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Honor 50 SE، بواسطة معالج ميديا تك من نوع Dimensity 900 مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

 

سعر هاتف هونر هاتف Honor 50 SE

وكما يعمل هاتف Honor 50 SE، بواجهة Magic المستخدم UI 4.2؛ المعتمدة على نظام التشغيل  أندرويد 11، ويتوفر مقابل سعر 375 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه مصري)، بدءاً من 2 يوليو في السوق الصينية.

 

Honor 50 series unveiled with 120Hz displays, 108MP cameras and GMS support
هاتف Honor 50 SE
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