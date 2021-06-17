صور جديدة من حفل زفاف ابنة علا غانم.. خاص

حصل “صدى البلد” على صور جديدة من استعدادات حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم وهى بفستان الفرح استعدادا لحفل زفافها التي سيقام اليوم.

كما حصل “صدي البلد” على صورة للفنانة علا غانم أثناء استعدادها للفرح.

وكان صدى البلد كشف أن علا غانم ستحتفل اليوم بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في أحد الفنادق الكبرى بالأسكندرية.

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" أن سر تواجد الفنانة علا غانم في مصر بعد غياب طويل يعود إلى حضور فرح ابنتها كاميليا الدفراوي على أبن أحد رجال الأعمال المصريين والذي سيقام في مصر اليوم الخميس بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

ويعد زوج ابنة علا غانم المستقبلي هو أبن أحد رجال الأعمال الذي يمتلك جامعة خاصة بمدينة الأسكندرية، كما يمتلك أحد أكبر الفنادق في القاهرة ومحافظات مصر.

وعلم "صدى البلد" أيضا أن الجامعة حرصت اليوم على توزيع بعض قطع الحلوى والمشروبات الغازية احتفالا بفرح نجل ابن صاحب الجامعة على ابن الفنانة.

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" اليوم حيث نشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن زوجها المستقبلي:

- يعمل رجل الأعمال واسمه عبد الرحمن علاء رجب

-هوالابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب، والذي يمتلك إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بالإسكندرية مدارس وجمعيات خيرية

-يعمل مع أبوه في الجامعة حيث يتولى إدارتها

-ظهر منذ فترة طويلة مع كاميليا أثناء حضورها خطوبة أحدى أصدقائها

جده هو رجل الأعمال محمد رجب، والذى رحل عن عالمنا وترك ورثه لأبو علاء وأخيه الثاني.

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