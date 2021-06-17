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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب حزب حماة الوطن بالدقهلية يناقش الاستعدادات لانتخابات المحليات

اجتماع امانة شباب
اجتماع امانة شباب حزب حماة الوطن بالدقهلية

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بالدقهلية، اليوم، اجتماع هيئة مكتب أمانة الشباب وأمناء الشباب بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.

جاء الإجتماع برئاسة طارق حلمى أمين شباب المحافظة وبحضور أحمد أبو القاسم أمين إعلام المحافظة وهيثم عمارة أمين الحزب بمركز أجا وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة .

ناقش الاجتماع، خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل .

كما جرى التشديد على أهمية الإنتهاء من استكمال تشكيل هيئات مكاتب أمناء شباب المراكز والأقسام والوحدات الحزبية وإسناد الأدوار لكل أمين للقيام بمهامه بالإضافه إلى الإستعداد لإنتخابات المحليات القادمة.

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