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رئيس التحرير
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توك شو

ريهام حجاج

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

صدى البلد

ردت الفنانة ريهام حجاج، على سؤال الإعلامية بوسي شلبي: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك" وردت ريهام عليها  " تعرفي من فين محدش يعرف لسه" لـ ترد بوسي، باين عليكي".


وأكدت ريهام حجاج أنها حامل من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، موضحة : “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".


ولفتت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها تحب زوجها، وأسرتها، وتريد أن تعيش فى سلام.

 

 

وقد كشفت الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، وقالت: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

 

ولفتت، إلى أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع فى حالها ولا يتدخل أحد فيها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.

 

وعلقت فى بداية الحلقة على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".


وأضافت: " انا تزوجت من شخص أيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة".


ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها، وأنها لا ترد على أحد، معلقة : " الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا و معملتش غلط".


وعن تحليلها الشخصى بالهجوم عليها قالت : " محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، و كان مرتبط بـ فنانة من قبل الزوج بي .. وأن طلاق محمد بالفنانة لم يكن معلوم".

 


 

ريهام حجاج بوسي شلبي محمد حلاوة ياسمين عبد العزيز طليق ياسمين عبد العزيز

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