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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ريهام حجاج

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

صدى البلد

كشفت الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، وقالت: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

 

ولفتت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع فى حالها ولا يتدخل أحد فيها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.

 

وعلقت فى بداية الحلقة على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".


وأضافت: " انا تزوجت من شخص أيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة".


ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها، وأنها لا ترد على أحد، معلقة : " الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا و معملتش غلط".


وعن تحليلها الشخصى بالهجوم عليها قالت : " محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، و كان مرتبط بـ فنانة من قبل الزوج بي .. وأن طلاق محمد بالفنانة لم يكن معلوم".


 

 

 

هل تسببت ريهام حجاج في سخرية ياسمين عبد العزيز من بوسي شلبي..ما القصة؟
 

نشرت الفنانة ريهام حجاج علي صفحتها الخاصة علي انستجرام مقتطفات من حوارها المرتقب مع الإعلامية بوسي شلبي  تلقي الضوء علي جوانب كثيرة من حياتها تذاع للمرة الأولي.

و يعد هذا الظهور هو الأول لـ ريهام حجام ، حيث لم تظهر في أي حوار تليفزيوني منذ 6 سنوات وهو ما أشارت إليه بوسى شلبي .

وظهر من حديث بوسي شلبي عدم الاعتراف كليًا بوجود ياسمين عبد العزيز، حتى أنها لم تتبع حديثها عن يسرا برسالة تقدير لياسمين عبد العزيز من باب دبلوماسية الحديث.

ماذا دفع ياسمين عبد العزيز لنشر الفيديو في ذلك الوقت ؟
بدأت القصة مع نشر الفنانة ريهام حجاج زوجة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز برومو لقاء خاص أجرته معها المذيعة بوسي شلبي، وتحدثت ريهام حجاج خلال اللقاء عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

بالتأكيد الحديث عن الزواج من زوج ياسمين عبد العزيز، تضمن رسائل ربما لم تعجب ياسمين، حيث قالت ريهام إن هذه الزيجة تسببت لها في ابتزازات من البعض و “زعلت ناس كتير”.

بسمة وهبة على الخط 
من جانبها دخلت المذيعة بسمة وهبة على خط الأزمة للسخرية من إيناس الدغيدي وبوسي شلبي من خلال التعليق على حديث إحدى المتابعات.

وقالت متابعة تصف حوار إيناس الدغيدي وبوسي شلبي “ لما المذيعات يكونو خريجين قسم بتنجان بالخل والتوم” لتعلق بسمة وهبي بإيموجي النار أو اللهب للسخرية منهما.

ومن المعلوم أن بسمة وهبة بدأت تقديم برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس قبل أن تتركه لتحل بديلا عنها المخرجة إيناس الدغيدي.

 


 

الفنانة ريهام حجاج محمد حلاوة ياسمين عبد العزيز

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