فيديو جراف| «حلال ربنا».. ريهام حجاج تكشف تفاصيل زواجها من محمد حلاوة

ظهرت الفنانة ريهام حجاج في حوار خاص مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامجها "سهرة خاصة"، وذلك بعد عدم ظهورها لمدة 6 سنوات في لقاءات تليفزيونية.

وتتطرق الحلقة للعديد من الجوانب الخاص في حياة ريهام مثل زواجها وتعرضها للابتزاز ورؤيتها عن الفارق بين الممثلة والبطلة وغيرها من الموضوعات الشائكة وردها علي الشائعات التي طالتها في السنوات الأخيرة.



وتم تسجيل الحلقة في نهاية شهر رمضان الماضي ولكن تم عرضها مساء أمس الخميس.

وكانت قد نشرت الفنانة ريهام حجاج علي صفحتها الخاصة علي انستجرام مقتطفات من حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، قبل عرضه بأيام، لتلقي الضوء علي جوانب كثيرة من حياتها تذاع للمرة الأولي.

بداية خلافات ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز

ونشبت خلافات حادة بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز مؤخرًا وتطورت الأمور لتصل إلى السوشيال ميديا، واستخدم الثنائي سلاح الرسائل غير المباشرة من أجل استعطاف الجمهور وفي محاولة للفوز بجولة في المعركة الفنية بينهما.

أما عن حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقد اكتشف جمهورها منذ فترة علاقتها بالفنان أحمد العوضي، بعد ظهورهما بشكل متكرر رفقة بعضهما البعض في أكثر من مكان، وانتشار لقطات لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يكن شقيق ياسمين عبد العزيز على توافق مع أحمد العوضي، لذا رفض علاقة شقيقته به، ومنا هنا نشبت خلافات أخرى بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها، وابدى الأخير اعتراضه على تلك العلاقة وطالب بإنهائها.

وقبل أيام فقط من إعلان زواج الثنائي، بادر وائل عبد العزيز لإنهاء الخلاف مع شقيقته وبارك الزواج بينهما، وظهر ذلك بعدما نشر وائل لقطة تجمعه بشقيقته وزوجها العوضي عبر حساباته الرسمية، وبارك لها على نجاح آخر أعمالها الدرامية مسلسل "اللى ملوش كبير".

وفي سياق آخر، كانت ريهام حجاج ردت على سؤال للإعلامية بوسي شلبي: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك" وردت ريهام عليها: "تعرفي من فين محدش يعرف لسه" لـ ترد بوسي، باين عليكي".

ريهام أكدت في حديثها أن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مضيفة: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".