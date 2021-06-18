عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| «حلال ربنا».. ريهام حجاج تكشف تفاصيل زواجها من محمد حلاوة

ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها

ظهرت الفنانة ريهام حجاج في حوار خاص مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامجها "سهرة خاصة"، وذلك بعد عدم ظهورها لمدة 6 سنوات في لقاءات تليفزيونية.

 

وتتطرق الحلقة للعديد من الجوانب الخاص في حياة ريهام مثل زواجها وتعرضها للابتزاز ورؤيتها عن الفارق بين الممثلة والبطلة وغيرها من الموضوعات الشائكة وردها علي الشائعات التي طالتها في السنوات الأخيرة.


وتم تسجيل الحلقة في نهاية شهر رمضان الماضي ولكن تم عرضها مساء أمس الخميس.

 

وكانت قد نشرت الفنانة ريهام حجاج علي صفحتها الخاصة علي انستجرام مقتطفات من حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، قبل عرضه بأيام، لتلقي الضوء علي جوانب كثيرة من حياتها تذاع للمرة الأولي.

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

" فضيحة مصورة".. تعليق ناري من ريهام حجاج على تعاملها في اللوكيشن.. فيديو

بداية خلافات ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز

ونشبت خلافات حادة بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز مؤخرًا وتطورت الأمور لتصل إلى السوشيال ميديا، واستخدم الثنائي سلاح الرسائل غير المباشرة من أجل استعطاف الجمهور وفي محاولة للفوز بجولة في المعركة الفنية بينهما.

 

أما عن حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقد اكتشف جمهورها منذ فترة علاقتها بالفنان أحمد العوضي، بعد ظهورهما بشكل متكرر رفقة بعضهما البعض في أكثر من مكان، وانتشار لقطات لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ولم يكن شقيق ياسمين عبد العزيز على توافق مع أحمد العوضي، لذا رفض علاقة شقيقته به، ومنا هنا نشبت خلافات أخرى بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها، وابدى الأخير اعتراضه على تلك العلاقة وطالب بإنهائها.

ريهام حجاج: بحب أقدم الأدوار الصعيدية

كل حياتى.. ريهام حجاج تكشف لأول مرة تفاصيل قصة حبها مع زوجها

وقبل أيام فقط من إعلان زواج الثنائي، بادر وائل عبد العزيز لإنهاء الخلاف مع شقيقته وبارك الزواج بينهما، وظهر ذلك بعدما نشر وائل لقطة تجمعه بشقيقته وزوجها العوضي عبر حساباته الرسمية، وبارك لها على نجاح آخر أعمالها الدرامية مسلسل "اللى ملوش كبير".

 

وفي سياق آخر، كانت ريهام حجاج ردت على سؤال للإعلامية بوسي شلبي: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك" وردت ريهام عليها: "تعرفي من فين محدش يعرف لسه" لـ ترد بوسي، باين عليكي".
ريهام أكدت في حديثها أن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مضيفة: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".

ريهام حجاج بوسي شلبي انستجرام ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى وائل عبد العزيز

موضوعات متعلقة

ريهام حجاج عن خلافات ياسمين عبد العزيز: "كلنا اتجوزنا دلوقتي".. فيديو

هل تسببت ريهام حجاج في سخرية ياسمين عبد العزيز من بوسي شلبي..ما القصة؟

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن أحد افراد أسرة صدام حسين

رفضت تحرش شقيقها.. تفاصيل مقتل طفلة على يد أخيها خنقا بالإسماعيلية

لم تحدث منذ قرن.. روسيا تسجل أعلى درجات حرارة

ياسر سعيد: مبادرة الـ 200 مليار لدعم الصناعة أحدثت انتعاشا في السوق

8 أطعمة تزيد خصوبة الرجل وفرص الإنجاب

محمد رمضان ينشر فيديو جديدًا.. ويعلق: بعد صلاة الجمعة | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

مصدر أمني يكشف معلومة مفاجئة في حادث نبش المقابر بـ شبين الكوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أعمال سحر.. القبض علي تربي في واقعة نبش مقابر شبين الكوم

ضوابط الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي وفقا لقانون البناء

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ