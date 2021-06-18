" فضيحة مصورة".. تعليق ناري من ريهام حجاج على تعاملها في اللوكيشن.. فيديو

ريهام حجاج و محمد حلاوة

كشفت الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل تعاملها مع الفنانين، وقالت : " اتعامل معهم بكل حب، وهم زملاء عمل" موضحة أن كل فنان يعمل من أجل أن يتقدم ويصل لـ البطولة.



وأكدت ريهام حجاج، أن من يقول بأن ريهام تنفعل فى اللوكيشن، وتتحدى الجميع، وتقول كلمة :" بفلوسي" كلام غير صحيح.



وأوضحت أن اللوكيشن، يكون به أكثر من 200 شخص، فلا أحد يسمع كلمه غير مقبولة ويصمت، معلقًة : " لو حصل منى أن بقول فى اللوكيشن أن العمل بفلوسي فهذه فضيحة مصورة".



ولفتت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها لا تعمل مع أى شخص يكون على معرف بها أو بـ زوجها محمد حلاوة.



وأشارت إلى أن أى عمل يأتى من شخص معرفة، تقوم برفض الدور، وأكدت أن زوجها رجل أعمال وليس له علاقة بالفن، و الإنتاج.

وكشفت أنها قامت بأعمال كثيرة قبل زواجها من محمد حلاوة، وأن المخرجين الذين عملوا معها كانت يدعموها.

وقد كشفت ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، وقالت: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

ولفتت إلى أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع فى حالها ولا يتدخل أحد فيها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.

وعلقت فى بداية الحلقة على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".



وأضافت: " انا تزوجت من شخص أيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة".



ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها، وأنها لا ترد على أحد، معلقة : " الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا و معملتش غلط".



وعن تحليلها الشخصى بالهجوم عليها قالت : " محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، و كان مرتبط بـ فنانة من قبل الزوج بي .. وأن طلاق محمد بالفنانة لم يكن معلوم".



