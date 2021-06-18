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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة تويوتا أشعلت الخلافات بين سامو زين و زينة.. اعرف القصة | صور

سامو زين و زينة في
سامو زين و زينة في فيلم 90 دقيقة

قصة تثبت في مجريات أحداثها بأن الحب الحقيقي ينتصر دائمًا على كل معوقات الحياة، حكاية شابهت الحكايات الأسطورية التي طالما استمعنا اليها عن طريق الروايات، من فيلم " 90 دقيقة " الذي اعتمد في بطولته على مجموعة من نجوم الشباب لهم قاعدة جماهيرية عريضة أدت إلى نجاح هذا العمل.

فيلم 90 دقيقة

دارت أحداث فيلم " 90 دقيقة " في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حب نشأت بين  عادل الذي جسد شخصيته الفنان سامو زين، و نسمة التي قامت بدورها الفنانة زينة، ولكن كانت دائمًا ما تعوق هذا الحب الفروق الاجتماعية بين عائلتيهما، حيث ينتمي عادل لعائلة ثرية تهتم بالمظهر الاجتماعي، والتي تكونت من والدته سيدة المجتمع " نهال عنبر " وجده لوالدته رجل الاعمال الناجح " عادل هاشم ".

فيلم 90 دقيقة

وعلى الجانب الآخر تنتمي نسمة لعائلة بسيطة الحال بعيدة كل البعد عن المجتمع الذي تربى به عادل، ولكنه أصر على إكمال قصة حبه هذه، وترك المنزل كي يهدد عائلته، و لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد تعرض عادل ونسمة لحادث أثناء قيادته لسيارته بطريقة متهورة أدت إلى حدوث كسور متعددة في أجسادهما ونقلهما إلى المستشفى.

فيلم 90 دقيقة

 وكان عادل يستقل سيارة، إصدارات شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا TOYOTA، تحتوي على إمكانات كثيرة تؤهلها للثبات على الأرض بشكل كبير، وهذا يؤكد على ان عادل كان يقود سيارته هذه بطريقة هوجاء، حيث تعد تويوتا TOYOTA من إحدى اهم شركات صناعة السيارات العريقة و التي تأسست في العام 1937 على يد رائد صناعة السيارات كيشيرو تويودا، وكانت هذه الشركة هي امتدادا لمؤسسة والده.

TOYOTA COROLLA

 أصدرت شركة  تويوتا TOYOTA، أول سيارة لها في العام 1936 ثم تعددت وتنوعت إصدارات هذه الشركة بعد ذلك لتناسب كافة ومختلف الأذواق، وجاء من بين هذه الإصدارات السيارة الأكثر شهره في عالم السيارات السيدان والاهم في تاريخ صناعات تويوتا TOYOTA، وهي السيارة كورولا COROLLA، وهو الطراز الذي ظهر برفقة سامو زين خلال أحداث الفيلم.

TOYOTA COROLLA

ظهرت السيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA، خلال أحداث فيلم " 90 دقيقة " موديل عام 1995، وكانت قد استمدت هذه السيارة قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1332 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 75 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 115 نيوتن / متر.

TOYOTA COROLLA

جدير بالذكر أن فيلم 90 دقيقة بطولة كلًا من " نهال عنبر، سامو زين، حجاج عبد العظيم، غادة عبد الرازق، زينة، عادل هاشم، أحمد هارون، عبدالله مشرف، محمد قشطة، خالد حمزاوي، مجدي السباعي " ومن تأليف وليد التابعي، و إخراج إسماعيل فاروق، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 2 مارس من العام 2006.

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