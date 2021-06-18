الزراعة في أسبوع.. ارتفاع حجم الصادرات وتطوير مراكز تجميع الألبان

انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٤٣، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١١وحتى ١٧يونيو الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة، منها تطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، فضلا عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما انعقدت اللجنة الوزارية للقطن بمقر وزارة قطاع الاعمال، حيث تضم اللجنة في عضويتها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2021/2022.



واستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام جلسة الاستماع بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، محاور السياسة الزراعية، وخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا، لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر، كما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مؤكدا أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الشركات العاملة في مجال الالبان ومنتجاتها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة وغرفة الصناعات الغذائية وممثلين عن المنتجين ومراكز وجمعيات الألبان، حيث استعرض جهود الدولة في تطوير مراكز تجميع الالبان، وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين، كما أعلن وزير الزراعة، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021، حيث بلغ حوالي 3 مليون و586 ألف و462 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.



وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الاعلامي للوزارة، عدد خاص من الانفوجراف والفيديو، بمناسبة مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، بعنوان: "الرئيس السيسي .. ٧ سنوات من الإنجازات نهضة زراعية شاملة (٢٠١٤- ٢٠٢١)، واستعرض العدد ملخصا بالعناوين حول اهم الانجازات والطفرات التي تحققت في القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة من انتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي، فضلا عن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الاخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، والتي ساهمت في تحقيق نهضة زراعية شاملة في مصر، واستمرار قطار التنمية الزراعية في جميع ربوع مصر، بالإضافة إلى مجال التحول الرقمي، ومجال دعم الصادرات الزراعية المصرية، والخدمات والدعم غير المسبوق والذي تقدمه الدولة للفلاح والمربي.



كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما أشيع مؤخرا عن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميا في مزارع الدواجن، مشيرة إلى أن كافة الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية.

وقام الدكتور محمد زكريا مساعد وزير الزراعة للشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والدكتور نصر الدين الحاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة بجمهورية مصر العربية والدكتور محمد الأنصاري منظمة الأغذية والزراعة والدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة ولفيف من قيادات الوزارة بتوزيع شهادات التدريب على أخصائي المتابعة والتقييم بالقطاعات المختلفة بوزارة الزراعة.

كما وقع اللواء الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك، لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك، و ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وافتتح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشه العمل التشاورية الوطنية لأصحاب المصلحة لبناء خريطة طريق لتحسين الاستفادة وتعزيز فرص الاستثمار فى الثروة الحيوانية والألبان والثروة السمكية

‏ وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور طلال كشلاف مدير مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي والدكتور أحمد البلتاجى المسؤل الفنى بمكتب الثروة الحيوانية والدكتور مصطفى خليل مدير معهد بحوث الانتاج الحيوانى وعدد من السادة باحثى مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى العامل فى مجال الانتاج الحيوانى والألبان والأسماك، كذلك تم عقد عدة مدارس حقلية من خلال أفرع المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل في عدة محافظات، وذلك في إطار الدور الارشادي للمعمل، لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

ووقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود بسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب أو خدمات تحليلية أو استشارات فنية لخدمة قطاع الصناعات الغذائية في مصر، كما أعلن المعمل عن اجمالي عدد العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع، بلغ حوالي ٥٠٠٠ عينة، واصدار شهادات بنتائج هذه العينات، كما أعلنت الوزارة انه تم توريد وتشغيل جهاز الحقن المجهري بمعهد التناسليات الحيوانية والجهاز له تطبيقات هامة في أنظمة الإنتاج الحيواني والتحسين الوراثي، حيث يتم استخدامه في الطلائق المميزة وراثيا ولكن السائل المنوي لها يعاني من قلة تركيز الحيوانات المنوية أو زيادة نسبة التشوهات وفي السائل المنوي المجمد حتي لو كانت نسبة الحيوانات الحية بعد التجميد قليلة جدا.

وعقد ممثلو الادارة المركزية للبساتين، ندوة ارشادية، بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من المزارعين، لعرض التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل الموالح، تتضمن أهم الارشادات اثناء عملية الخدمة وأثناء التزهير والعقد، فضلا عن اهم الامراض والافات التي تصيب الموالح مع التركيز على مرض عفن السرة والتصمغات التي تصيب الموالح، كما نظمت شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء دورة تدريبية تحت عنوان " أهمية الزراعة التعاقدية فى تطوير القطاع الزراعي المصرى " وشارك فيها عدد 37 متدرب.



ووافقت اللجنة الإستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة على استيراد عدد 96500 رأس عجل بقرى، منهم 52500 رأس بغرض الذبح الفورى من دولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقرى للتربية والتسمين من دول الإتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينيه، كما وافقت اللجنه على إستيراد عدد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألف من دولة السودان الشقيقه، و 45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 ألاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزه بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان، و 6500 طن من اللحوم المصنعة، كذلك تم الاعلان عن تجديد اعتماد الجوده لنظام إدارة المختبرات 17025 لمعمل فحوص أمراض الأسماك بمعمل كفر الشيخ الفرعى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، فى حضور مندوبي المجلس الوطنى للأعتماد (الايجاك).

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