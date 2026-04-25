خبير عسكري: مصر دولة وازنة في السياسة والتاريخ والجغرافيا.. ولدينا خطوط حمراء لا يتجاوزها أحد

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن مصر دولة وازنة في السياسة والتاريخ والجغرافيا والدبلوماسية الدولية والمفاوضات والرؤية الثاقبة المستقبلية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: "الخطوط الحمراء تم إعلانها منذ عامين من قبل القيادة السياسية بشأن تهجير السكان الفلسطينيين إلى سيناء وهذا ملف أدارته وزارة الخارجية بنجاح".

وتابع أسامة كبير أن الخطوط الحمراء تعني أنه لا يمكن تجاوزها وإن حدث وتم التجاوز سيتم تأديبك ويجعلك تندم على ما اقترفت في حق نفسك أولا لأنك فكرت قبل أن تنفذ وتفعل.

وأكمل أسامة كبير:" سيناء شهدت طفرة تنموية من مدن جديدة ومشروعات في مختلف المجالات وسكك حديدية".

