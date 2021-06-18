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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير شركة فايزر:أي لقاح لـ كورونا لا يقي 100% من بالفيروس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور أشرف الفقي،مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر،أن طبيعة عمله بعد ترقيته ليكون مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية، يختص بالأساس في تقييم سلامة الدواء واللقاح، كما أنه عضو من فريق كبير معني بتقييم الكفاءة والسلامة للقاح كورونا «فايزر»، وتقييم الأعراض الجانبية والمناوئة التي تحدث جراء تلقي اللقاح، في إطار سياسات السلامة التي تطلبها الهيئات الرقابية لسلامة الدواء داخل أمريكا وخارجها للتأكد من أن كفاءة اللقاح بالشكل المطلوب.


وقدم الفقي رسالة إلى الشباب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد،قائلًا:"أنه عاش طوال حياته في مصر إلى أن تخرج من كلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية، وكان من سعداء الحظ أنه تعلم تعليم مدرسي وجامعي في مصر، معبرًا عن امتنانه لكل من علمه حرف طول فترة دراسته في مصر.


ونصح الفقي مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر الشباب،بضرورة ان يكون لديهم مثابرة وطموح، وسعي دائم إلى أن يكون غدًا أفضل، وأنه دائما ما يكون متوقعًا أن يكون في طريقه عثرات، "حتى لو وقعت النهاردة هتقوم بكرة"،والشخص قد يرى الصورة الناصعة والجميلة ولكن لا يرى ما وراء هذه الصورة من عثرات وتحديات.


وتابع الفقي"أنا متفائل، وبزور مصر بشكل متكرر، وأذهب لجامعات مصرية عديدة، وأرى شباب مصر زي الورد، وفيه أمثلة عظيمة جدا".


وأوضح  الفقي أن هناك من ٦ إلى ٧ لقاحات حول العالم موجزة للكورونا،مشيرًا إلى انه لا يوجد كلام عن عن الشرائح العمرية الأقل من ١٨ عاما فى التطعيم ولكنه سيبتدي النظر تدريجيًا فى عدد من اللقاحات.


ولفت  الفقي إلى أن لقاح فايزر تم إجازته من هيئة سلامة الدواء الأمريكية وهيئة سلامة الدواء فى الاتحاد الأوروبي الاطفال من سن ١٢ عاما فأعلى موضحًا أنه من الممكن فى الشهور القادمة وجود لقاحات اخرى وأصناف اخرى من اللقاحات تستهدف هذه الشريحة خاصة قبل بداية العام الدراسي القادم.


وأضاف الفقي، أن  أي لقاح كورونا لا يقي 100% من الإصابة ودور اللقاح هو تخفيف الأعراض،لافتًا إلى ضرورة على كل شخص يتلقي اللقاح ان تكون حالته الصحية جيدة بشكل عام.

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