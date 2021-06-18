عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيه من الأرصاد السعودية.. سحب رعدية ممطرة في هذه المناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد السعودية، اليوم، تنبيه من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

تحذيرات الأرصاد

كما دعا المركز الوطني لـ الأرصاد السعودية جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والأرصاد السعودية في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة سبق.

وكانت أعلنت سفارة السعودية في واشنطن، والقنصلية السعودية في لوس أنجلوس، إغلاق ابوابهما بدءا من اليوم الجمعة، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

txt

السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها حتى الأحد.. لهذا السبب

txt

الصحف السعودية: تحصين 98 في المئة من كبار السن ضد كورونا والمملكة تواصل استعداداتها لموسم الحج

وقالت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة اليوم الجمعة، لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين المقبل (٢١ يونيو). وتابعت «نأمل التواصل للحالات الطارئة مع الرقم المذكور في الموقع الرسمي للقنصلية».

فيما ذكرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة، انها تود التنويه للمواطنين الكرام بأن السفارة في واشنطن ستكون مغلقة اليوم الجمعة، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة ويستأنف العمل يوم الإثنين المقبل.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارا عاجلا  لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس؛ أن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

الارصاد السعودية المركز الوطني سحب رعدية ممطرة الدفاع المدني والأرصاد السعودية سفارة السعودية

ترشيحاتنا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

ريهام سعيد تظهر بإطلالة غريبة.. والسبب

حارس آرسنال السابق لـ صدى البلد: أرحب باللعب في الدوري المصري

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

إصابة اثنين وتفحم سيارة وقود في حريق بنزينه في المنوفية

سيدة تقتل أطفال زوجها بالإسكندرية.. الأمن العام يكشف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

تفاصيل إصابة لاعب الأهلي في المران قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ