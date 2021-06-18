تنبيه من الأرصاد السعودية.. سحب رعدية ممطرة في هذه المناطق

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد السعودية، اليوم، تنبيه من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

تحذيرات الأرصاد

كما دعا المركز الوطني لـ الأرصاد السعودية جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والأرصاد السعودية في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة سبق.

وكانت أعلنت سفارة السعودية في واشنطن، والقنصلية السعودية في لوس أنجلوس، إغلاق ابوابهما بدءا من اليوم الجمعة، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

وقالت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة اليوم الجمعة، لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين المقبل (٢١ يونيو). وتابعت «نأمل التواصل للحالات الطارئة مع الرقم المذكور في الموقع الرسمي للقنصلية».

فيما ذكرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة، انها تود التنويه للمواطنين الكرام بأن السفارة في واشنطن ستكون مغلقة اليوم الجمعة، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة ويستأنف العمل يوم الإثنين المقبل.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارا عاجلا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس؛ أن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.