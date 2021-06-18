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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب نبش القبور ..

"الجثث زي ما هيا".. "صدى البلد" داخل مقابر شبين الكوم بعد واقعة نبش الأكفان.. فيديو

صدى البلد داخل مقابر
صدى البلد داخل مقابر شبين الكوم بعد واقعة الأكفان

ما زال أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يتوافدون علي المقابر عقب نبش عاطل القبور وضبطه من قبل قوات الأمن للتأكد من وجود رفاتهم داخل المقابر.

وقال أحد الأهالي لـ “صدى البلد”، إنه جاء عقب معرفته بقيام عاطل بنبش القبور ووجود رفات واكغات علي مدخل المقابر، مؤكدا أنه وجد المقابر مغلقه بالاقفال كما هي وقام الأهالي بفتح مقابرهم للتأكد من وجود الرفات ووجدوها كما هي.

وأكدت الشرطة أن المتهم مريض نفسي وكان يبحث عن الأسحار وقام بالعبث في الاكفان القديمة.

طالب العشرات من أهالي مدينة شبين الكوم بضرورة وجود حراسة علي المقابر أو سور كبير حولها يحميها من النبش.

جاء ذلك عقب قيام عاطل باستخراج أكفان أمام المقابر وسط استياء من الأهالي.

 

ضبط التربي المسئول عن المقابر:

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي التربي في واقعة نبش المقابر واستخراج الأكفان أمام المقابر.

وتتوالي التحقيقات في الواقعة ، وكشف مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن ما حدث بمقابر شبين الكوم لا يمت بصلة للنبش في الرفات والجثث داخل المقابر، موضحا أن الأهالي أكدوا أن المقابر مغلقة ولا يوجد فتح في أي مقبرة داخل مقابر شبين الكوم.

وأكد أن المتهم قام بإنزال أكفان قديمة كانت توجد أعلي المقابر كان يتم جمعها بواسطة " التربي" فوق المقابر في أجولة وقام المتهم بتفريغها أمام المقابر.

وأضاف أن المتهم مريض نفسيًا وأكد في التحقيقات أنه كان يبحث عن أعمال سحر ولم يقم باستخراج جثث من داخل المقابر.

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على مسئول مقابر شبين الكوم عقب قيام عاطل بنبش القبور واستخراج رفات 30 جثة.

تم ضبط المتهم وأكد مصدر أمني في تحقيقاته أن المتهم كان يبحث عن أعمال السحر عقب انتشارها في القبور منذ فترة.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي مدينة شبين الكوم عقب قيام أحد الأشخاص باستخراج عشرات الأكفان من مقابر مدينة شبين الكوم بحجة احتوائها على السحر.

انتقل الأهالي وسط حالة من الذعر حيث تبين وجود الأكفان أمام المقابر، فيما توافد العشرات من الأهالي للاطمئنان على المقابر حيث تبين أن عددا من المقابر مفتوحة.

وتبين قيام عاطل بنبش نحو 30 قبرا وإخراج الأكفان حيث تقدم الأهالي ببلاغ إلى قسم الشرطة.

وتحركت قوات الأمن وتم ضبط المتهم وفرض كردون أمني حول المقابر.

 

فيما تكثف قوات الأمن من تحقيقاتها لبيان أسباب قيام المتهم بذلك وسط توافد العشرات من الأهالي علي المقابر للاطمئنان علي الرفات.

 

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شبين الكوم محافظة المنوفية نبش القبور مدينة شبين الكوم أكفان

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