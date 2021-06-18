اعتقال سيدة إفريقية خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

تمكنت السلطات في جنوب أفريقيا من القبض على سيدة تدعى جوسياما تمارا سيثول، والتي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم، حيث اتضح أنها لم تكن حاملا في الأصل.

وذكر موقع "دايلي بيست" الأمريكي، أن السلطات الصحية احتجزت السيدة المذكورة لإخضاعها لتقييم نفسي في إحدى المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا أن الاختبار لم يُظهر أي علامات على أن سيثول كانت حاملاً، حيث وعد وزير كبير في الحكومة بحل اللغز بحلول الأسبوع المقبل.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا خاصا في قصة السيدة البالغة 37 عاما، وادعت أنها أنجبت 10 توائم لتسجل رقما قياسيا عالميا.

كانت عائلة تسوتيتسي التي ينتمي إليها زوج جوسياما أعلنت اختفائها في وقت سابق وأنه "لا دليل على وجود التوائم العشر".

وقال زوجها إنه لم ير التوائم، المفترض أنهم أولاده، بل اعتمد على رواية زوجته التي شكك كثيرون في صحتها.

وكشفت تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، عن إنجاب امرأة 10 توائم في وقت واحد في مدينة خاوتينج بجنوب أفريقيا، وتحدثت عن أن المرأة حطمت الرقم القياسي العالمي لـ "موسوعة جينيس" للأرقام القياسية.

وتصدرت الواقعة عناوين الصحف العالمية خلال الأيام الماضية، فيما نفى مسؤولون في حكومة جنوب أفريقيا تسجيل أي مستشفى في البلاد ولادة 10 أطفال في آن واحد.

بدوره، قال ريفيلو موكوينا محامي السيدة إنها "محتجزة الآن رغما عنها"، موضحا أنها نقلت إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي والتأكد من سلامة عقلها.

في المقابل، نقل موقع "آي ويتنيس نيوز" عن مصادر قولها، إن فريقيا طبيا قام بفحص سيثول جسديا، واتضح أنه لم يكن هناك حمل ولا يوجد ندوب تشير إلى إجرائها ولادة قيصرية مؤخرا.

وقال مزوانديل ماسينا، عمدة مدينة إكورهوليني، حيث يعيش الزوجان، إن البلدية تحاول معرفة مكان وجود الأسرة، ولكن دون جدوى.

وتزايدت الشكوك بشأن قصة ولادة 10 توائم في جنوب إفريقيا، حيث لم يتم الإعلان عن اسم المستشفى الذي جرت فيه الولادة، ولم تنشر صورا للأطفال.

وبدأت القصة من موقع إخباري محلي في جنوب إفريقيا، الذي نقل عن تسوتيتسي سيتهول قوله إن زوجته وضعت 10 توائم، 7 إناث و3 ذكور.