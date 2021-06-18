برلمانية: التضامن توفر مصدر دخل ثابت لمتعافي الإدمان بالمشروعات صغيرة

أكدت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إعطاء المتعافيين من ادمان المخدرات فرص عمل من خلال الحوافز التي يطلقها صندوق مكافحة الادمان والتي تمثلت في منحهم شيكات تمويل لتدشين مشروعات صغيرة، تعد بمثابة جرعة إنعاش تعمل علي تمكينهم من مصدر دخل ثابت، لافتة إلي أن هذا يعد أبرز أهداف وزارة التضامن في معاونة متعافي المخدرات.

أضافت " رشاد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تعمل علي توفير حلول جذرية للقضاء علي ظاهرة المخدرات سواء من خلال مكافحة طرق الاتجار بها أو علاج متعاطيها، معقبة " و العلاج هنا لنا يقتصر علي كونه طبي بل يتسم بالشمولية أي إصلاح حياة المتعاطي بشكل أفضل وعلي كافة الأصعدة النفسية والاجتماعية والصحية".

وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان، إلي أن خطة وزارة التضامن في دحر هذه الظاهرة تستند أيضا إلي تغيير الصورة الذهنية عن متعاطي المخدرات لدي الأخرين من أقرانهم، حيث يعيش المدمن أو المتعاطي وصمة عار بأنه مذنب ويتم نبذه من المجتمع، ولذلك نسعي لدمجه اجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم وذلك ضمن مبادئ حقوق الانسان التي تنتهجها الدولة المصرية.

وكان قد سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وبهذا الدعم يتمكن المتعافي من الإدمان من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات "سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية" فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبيةز

وتقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع "سوبر ماركت " بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية.

وتم توفير الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافي ،حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن ،وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170 ألف جنيه حتى الآن.

كانت نيفين القباج، قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41% .