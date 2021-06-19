رئيس إيران الجديد.. مرشحو انتخابات الرئاسة في طهران يقرون بخسارتهم أمام إبراهيم رئيسي

اعترف المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في إيران، المتشدد الجنرال محسن رضائي، والإصلاحي عبد الناصر همتي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، بخسارتهم في سباق الانتخابات.

وهنأ المرشحون الثلاثة في بيانات لهم، نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، المرشح المتشدد المدعوم من النظام رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، خلفاً لحسن روحاني وفقاً لما نشر "إرم نيوز".

وجاء هذا الإعلان من المرشحين الثلاثة، رضائي وهمتي وهاشمي، قبل أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الرسمية للانتخابات ونسبة المشاركة فيها.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ”الفائز بالانتخابات الرئاسية كان معلوماً، وأهنئكم بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات“، مهنئاً من وصفه بـ ”منتخب الشعب“، دون تسميته.

وأضاف: ”إنه واضح لكن المباركة الرسمية ستكون لاحقاً بعد إعلان النتائج رسمياً“، مردفاً: ”لكن من الواضح من حصل على أصوات كافية وسيتولى الرئاسة خلال 45 يوما“.

ولا تزال وسائل الإعلام الإيرانية تنشر نتائج أولية للانتخابات الرسمية تشير فيها إلى تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي على منافسيه.

وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى أنه ”حتى الآن وبعد فرز 24 مليون صوت، حصل إبراهيم رئيسي على 15 مليونا، فيما حصل الجنرال محسن رضائي على مليونين و800 ألف، وحصل المرشح الإصلاحي عبد الناصر همتي على مليوني صوت، فيما حصل المرشح المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي على 850 ألفا“.

وبحسب هذه الأرقام كانت هناك قرابة ثلاثة ملايين صوت جرى إبطالها وعدم احتسابها ضمن نتائج الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية مساء اليوم السبت نتائج الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن نتائج انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) يوم غد الأحد.