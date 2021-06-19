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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الخروج من المنزل.. ردده كل يوم

دعاء الخروج من المنزل
دعاء الخروج من المنزل

دعاء الخروج من المنزل .. المسلم يخرج كلَّ يوم من بيته للقيام بما يتعلق به من أعمال ومسئوليات؛ تتعلق بعضها بالمعاش والكسب وحاجات البيت ومتطلَّباته، وأخرى بواجباته تجاه رحمه وجيرانه وأصدقائه، وثالثة بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي كلِّ خروجٍ له من المنزل يكون مُعَرَّضًا للتعامل مع طوائف مختلفة من الناس.


وكان من سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف مع نفسه وقفة قبل أن يخرج من بيته، يسأل اللهَ فيها أن يُيَسِّر له هذه التعاملات، فلا يَضرُّ أحدًا، ولا يتعرَّض للضرر من أحدٍ، ولا يظلم أحدًا، ولا يتعرَّض للظلم من أحدٍ، وهكذا.

 

دعاء الخروج من المنزل 

((بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ))
«بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم ، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ».

 

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج

الصلاة على النبي تزيد اليقين بالله وفيها خير الدنيا والآخرة .. داوم عليها

 

دعاء دخول المنزل
ورد في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج ،باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا ،وعلى الله ربنا توكلنا ، ثم ليسلم على أهله )

خروج المرأة للعمل
حددت دار الإفتاء المصرية حالات بشأن عمل المرأة بغير إذن زوجها وهي كالآتي: إذا ارتضى الزوج بعمل زوجته قبل الزواج فعليه السماح لها بالعمل، كما تشاء وليس من حقه مخالفة الشرط.
وأضافت أنه إذا كان عمل المرأة متقدما على عقد الزواج، أي أنها كانت تعمل قبل الزواج، فلابد أن تلزم عملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه.
وإذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك شرط قبل الزواج، فلا يجوز لها أن تخرج إلى العمل بدون إذن الزوج، ويجب عليها الامتثال لأمر زوجها، وإن رفضت تعتبر ناشزا وتسقط حقها في النفقة وكانت آثمة أيضا.
وأضافت الإفتاء أنه لابد من موافقة العمل لأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها أو مخالفتها سواء كان للرجل أو المرأة.

دعاء دخول السوق
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)

دعاء السفر
(سبحان الله الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون)

دعاء الدخول والخروج من المسجد 
عند الدخول للمسجد نقول: (أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم، بِسْـمِ الله، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ افْتَـحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتـِك) 
وعند الخروج نقول (بِسمِ الله وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ إِنّـي أَسْأَلُكَ مِـنْ فَضْـلِك، اللّهُـمَّ اعصِمْنـي مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجـيم)

دعاء الدخول والخروج من الحمام 
يدخل الشخص للحمام أكثر من مرة في اليوم ومن المستحب أن يلتزم بسنن الدعاء فيقول عند الدخول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) و أما عند الخروج فيقول: (غفرانك).

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