موجة انتقادات ضده..

رفع معظم الشعب الإثيوبي رأيه العصيان علي رئيس الوزراء أبي أحمد وأعلنوا رفضهم لسياسته وكره تصرفاته الوحشية تجاههم.

أكد شعب أورومو أو شعب الأورومو رفضهم لاستمرار أبي أحمد في منصبه بسبب تهميشهم وتجاهلهم والتعامل بوحشية ضدهم وهم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا يمثلون 34% من سكان إثيوبيا وعددهم حوالي 40 مليون من أصل 115 مليون نسمة في إثيوبيا.

ونشر موقع BBC بنسخته الإنجليزية تقرير حول جيل الأبجدية بـ شعب الأورومو وأسباب رفضهم لسياسية أبي أحمد وكرهمهم له.

وعقب وصول أبي أحمد لمنصبه كرئيس وزراء لـ إثيوبيا شعر جيل الأبجدية بـ شعب الأورومو ، بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في بلدهم وتم تجاهلهم بشكل فج وهو ما جعلهم يشعرون بالخجل من هويتهم الثقافية.

ويعيش معظم شعب الأورومو في منطقة أوروميا ، وتعتبر أديس أبابا ، عاصمة إثيوبيا ، محاطة بالكامل بـ أوروميا وعندما بدأ الأورومو مقارنة تاريخهم مع تاريخ آخر مثل تاريخ جنوب إفريقيا ، أدركوا أن المكانة الأدنى التي حددها لهم نظام أبي أحمد كانت لا تطاق".

وجيل الأبجدية بـ شعب الأورومو احتضن هويته الثقافية رغم محاولة نظام أبي أحمد لطمسها ويتعاملون علي أن لغتهم واحدة من لغات العمل في البلاد ، ويريدون أن يشعروا بالراحة في أديس أبابا رغم سياسة أبي أحمد الوحشية.

وعاش شعب الأورومو في حالة من القلق بسبب سياسة أبي أحمد، لكن الأمور تدهورت بسرعة في العام الماضي عندما قُتل "هاشالو" الذي يعتبر بطل جيل الأبجدية بـ شعب الأورومو وأدى ذلك إلى موجة من الاضطرابات العرقية ، وخلفت أكثر من 160 قتيلاً واعتقال شخصيات معارضة مثل "جوار" ، الذي يواجه الآن تهماً بالإرهاب والتحريض على العنف.

وأدت التداعيات إلى إعلان شعب الأورومو نيتهم لمقاطعة الانتخابات العامة في إثيوبيا والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.

ويواجه أبي أحمد سيل من الانتقادات بسبب القمع والوحشية تجاه المعارضين له غرب وجنوب أوروميا وصنفت هذه المناطق على أنها محظورة وتم انقطاع الإنترنت ولن يتم إجراء انتخابات 21 يونيو بها.

وقال أحد سكان غرب أوروميا لـ BBC ويدعي "عفان أورومو" "لقد قتلنا أبي أحمد بسيوف ذات حدين".